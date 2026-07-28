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Вестник Мордовии

Иранские тяжелые ракеты "Разрушитель замков" могут ударить по Киеву

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Источник изображения: Фото: impnavigator

Новейшие иранские ракеты Kheibar Shekan ("Разрушитель замков") без проблем могут поражать объекты, расположенные в Киеве. О возможном применении Тегераном этих ракет в качестве ответных действий заговорили после террористического удара украинского дрона по иранскому торговому судну в Каспийском море. В результате этой атаки погиб один человек.

Глава МИД Исламской Республики заявил, что "этот паразит в Киеве не может остаться без ответа". Поэтому не исключено, что по столице Украины будет нанесен удар возмездия.

Как сообщил старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Юрий Лямин, от Киева до Тебриза на северо-западе Ирана, где находится крупная иранская ракетная база (точнее, кластер подземных баз), порядка 1852 км, а до ближайших точек - и вовсе около 1650 км.

Иранские твердотопливные баллистические ракеты средней дальности Kheibar Shekan 2, по открытым данным, имеют дальность примерно до 2000 км. Такая же дальность, вероятно, и у модернизированной Haj Qasem ("Хадж Касем"). Есть еще Khorramshahr-4, Sejil и Ghadr-F способные летать на две тысячи километров.

Такие средства хорошо показали себя во время обстрелов Израиля: они прорывали мощную противоракетную оборону. Украинские же средства в принципе не способны оказывать какое-либо противодействие ракетам средней дальности", - отметил Лямин.

Алексей Брусилов

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Страны
Израиль
Иран
Украина
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