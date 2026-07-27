Путин: Россия не начинала войну, а лишь отвечает на боевые действия Киева

Россия не начинала конфликт на Украине, а лишь отвечает на боевые действия, развязанные киевским режимом при поддержке Запада. Об этом 26 июля заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими ВМФ в День Военно-морского флота.

«Мы не начинали никакой войны. Мы только начали отвечать на те боевые действия, на эту войну, которую развязал киевский режим сегодняшний при поддержке Запада в отношении юго-востока, тогдашнего юго-востока Украины, который ориентировался как раз всегда на Россию. И агрессии-то никакой нет», — сказал Путин.

Он также заявил, что сегодня киевский режим публично возрождает нацистскую идеологию, а современный украинский режим основан на идеологии крайнего национализма и неонацизма. По словам президента, нет ничего удивительного в агрессии Киева против мирных людей с учетом его приверженности неонацизму. Путин напомнил, что Россия была единственным гарантом территориальной целостности Украины, но Киев объявил Москву врагом. Россию вынудили начать специальную военную операцию.

Кроме того, Путин напомнил, что западные страны обещали Михаилу Горбачеву не расширять НАТО на восток, но плевать они хотели на свои обещания и на озабоченности Москвы.

«Пообещали нам в свое время — Горбачеву Михаилу Сергеевичу, — что не будут расширять НАТО. [Итог] — одно расширение за другим. Несмотря на многочисленные наши протесты и так далее. Плевать хотели на все свои обещания и на интересы в сфере безопасности Российской Федерации», — констатировал он.

Главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев сообщил, что для ликвидации объектов на территории противника в ходе СВО задействуются подводные лодки Черноморского флота, а также фрегаты и другие корабли — носители ударного оружия. По его словам, Черноморский флот является воюющим и ведет систематические боевые действия как в морской среде, так и в составе объединенной группировки войск.