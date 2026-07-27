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Известия.ru

Патрушев призвал беречь потенциал флота с ограниченным показом на параде

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Патрушев: корабли ВМФ должны решать военные задачи, а не участвовать в парадах

Корабли Военно-морского флота России должны заниматься боевыми вопросами и решать военные задачи, а не участвовать в парадах и выставлять себя напоказ. Об этом 26 июля сообщил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

«Они должны заниматься боевыми вопросами, решать задачи, которые стоят, не напоказ выставлять себя, а решать задачи. Но, полагаю, что мы вернемся к парадам, но в ограниченном количестве», — приводит его слова ТАСС.

Он также отметил, что решение о том, какие корабли нужнее флоту, должны принимать профессионалы с учетом того, что сейчас происходит в зоне специальной военной операции.

По словам Патрушева, существует дилемма, на какие корабли — большие или безэкипажные — лучше тратить деньги, но разбираться в этом должны специалисты. Он также подчеркнул, что потенциал кораблей ВМФ нужно беречь, и назвал правильным отсутствие кораблей на параде в этом году.

В этот же день главком ВМФ Александр Моисеев отметил, что российские атомные подводные крейсеры стратегического назначения класса «Борей» обеспечат надежную защиту морских рубежей страны на протяжении ближайших 30–40 лет. Новейшие ракетоносцы четвертого поколения призваны полностью заменить в составе флота устаревающие стратегические субмарины проекта 667БДРМ «Дельфин», разработка которых началась еще в 1960-х годах.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
667
667БДРМ Дельфин
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