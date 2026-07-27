Путин выразил уверенность в победе России в СВО

Путин выразил уверенность в том, что СВО закончится победой России

Президент России Владимир Путин 26 июля заявил, что ни на секунду не сомневается в том, что специальная военная операция (СВО) закончится победой России.

«Так и будет, сомнений нет. У меня нет сомнений ни на секунду», — сказал Путин на встрече с военнослужащими Военно-морского флота в Санкт-Петербурге.

Глава государства также отметил единство российского народа, подчеркнув важность сохранения этого качества после завершения СВО.

«У нас закончится СВО, а это закончится безусловно рано или поздно, но нам нужно вот это качество, это чувство единства надо сохранить», — заявил президент.

24 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена продолжать специальную военную операцию до достижения полной победы, если перспектив мирного урегулирования конфликта не появится. По его словам, Москва намерена использовать стремление США содействовать мирному урегулированию в той части, в которой это отвечает российским интересам.