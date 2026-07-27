Владимир Путин выступил на Дне Военно-Морского Флота РФ. Главное

Президент России Владимир Путин 26 июля принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Военно-Морского Флота, в Санкт-Петербурге. В ходе встречи с военнослужащими глава государства вручил государственные награды отличившимся морякам, заслушал доклады командующих флотами и сделал ряд заявлений о ходе специальной военной операции, развитии ВМФ и международной ситуации. О главных заявлениях главы государства — в материале «Известий».

О роли Военно-морского флота в СВО

Путин заявил, что Военно-морской флот, в том числе морская пехота, играют важнейшую роль в решении задач специальной военной операции и остаются ключевым элементом обеспечения национальной безопасности.

«Навыки наших морпехов и их плавсостава, помноженные на их стойкость, смелость и дерзость, сегодня во многом определяют и ход специальной военной операции», — отметил президент.

По его словам, корабельные комплексы наносят разящие удары по противнику высокоточным оружием, морпехи сражаются доблестно и бесстрашно. Вся страна их поддерживает и ждет возвращения домой с победой.

О развитии и модернизации ВМФ

Президент отметил, что Россия вынуждена направлять значительные ресурсы на достижение целей СВО, и это оправданно, но планы по развитию флота остаются в силе и будут реализованы в полном объеме.

«Мы сейчас вынуждены много ресурсов направлять — и это оправданно — на обеспечение успеха и достижения целей специальной военной операции», — сказал Путин.

Набирает мощь морская составляющая ядерной триады России. Продолжается серийное строительство боевых кораблей и специальных судов, совершенствуется оснащение подводных, надводных, береговых и летных частей передовым вооружением и техникой.

Глава государства напомнил, что 60% границ России — это водная гладь, поэтому ВМФ имеет непреходящее значение для обороны и безопасности страны. Подводный флот, оснащенный межконтинентальными баллистическими ракетами, играет ключевую роль в сдерживании противника и нанесении неприемлемого ущерба в случае прямой агрессии. Ключевой долгосрочной задачей ВМФ остается сохранение глобального паритета за счет системного совершенствования морской составляющей ядерной триады.

О ледокольном флоте России

Отдельно президент остановился на ледокольном флоте России. По его словам, такого ледокольного флота, как в России, больше нет ни у одной страны мира, особенно атомных ледоколов.

Строящийся атомный ледокол проекта «Лидер» будет колоть лед толщиной до 3 метров — такого в мире нет ни у кого.

О борьбе с «пиратством» и безопасности Калининградской области

Президент потребовал решительно бороться с попытками захвата российских танкеров, приравняв такие действия к пиратству.

«Я хочу обратить ваше внимание на то, что в таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно в рамках международного морского права, но решительно — так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами», — сказал Путин.

Глава государства также выразил надежду, что Военно-морской флот РФ будет эффективно прикрывать российский торговый флот.

Путин заявил, что безопасность Калининградской области в случае создания угроз будет обеспечена всеми возможностями РФ, а на переднем крае должен находиться Балтийский флот.

Об Арктике и Северном морском пути

Глава государства заявил, что Россия никогда не стремилась к конфронтации в Арктике, а наоборот, приглашала всех к сотрудничеству, но будет защищать свои интересы в рамках международного права.

«Мы никогда не стремились к какой бы то ни было конфронтации в этом регионе мира. Наоборот, мы всегда приглашали всех желающих работать солидарно, работать в рамках международного права», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что Северный морской путь является наиболее эффективным и экономически целесообразным маршрутом, который практически полностью находится под контролем России.

«Он в значительной степени пролегает либо в наших территориальных водах, либо в особой экономической зоне Российской Федерации, то есть он весь практически под нашим контролем», — добавил глава государства.

Путин отметил, что у России есть и технические возможности для защиты своих интересов в Арктике, и напомнил слова Ломоносова: «Богатства России будут прирастать Арктикой».

О специальной военной операции

Глава государства подчеркнул, что Россия не начинала конфликта, а отвечает на боевые действия, развязанные Киевом при поддержке Запада. Сегодня Киев публично возрождает нацистскую идеологию, и нет ничего удивительного в агрессии против мирных людей с учетом приверженности киевского режима неонацизму.

«На Украине все передрались и переругались, как пауки в банке, делят украденные деньги и сживают друг друга со свету», — сказал президент.

Путин также заявил, что Россия была единственным гарантом территориальной целостности Украины, но Киев объявил Москву врагом. Герои СВО, по словам президента, пишут историю, а потомки будут учиться на их примерах. Необходимо пропитать сознание российского народа важностью того дела, которому служат бойцы СВО, а служат они Родине.

«Враг будет разбит и победа будет за Россией. СВО, безусловно, рано или поздно закончится», — заявил Путин.

Ощущение единства и братства чрезвычайно важно, в том числе на передовой. Президент также рассказал, что по теме СВО ему «сливается вся информация, которая есть».

О «москитном флоте» на Ближнем Востоке

Говоря о ближневосточном конфликте, Путин отметил, что так называемый «москитный флот» Ирана проявляет себя достаточно эффективно. По словам президента, развитие подобных сил необходимо и для России, учитывая особенности ведения боевых действий в различных акваториях.