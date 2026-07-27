Путин: двигаемся к тому, чтобы поставить «Посейдон» на боевое дежурство

Президент РФ Владимир Путин 26 июля заявил, что безэкипажный подводный аппарат «Посейдон» находится на завершающей стадии подготовки и в скором времени будет поставлен на боевое дежурство.

«Вот возьмите «Посейдон», о котором уже неоднократно мы говорили, это же тоже, по сути, безэкипажный подводный аппарат, и он находится у нас на конечной стадии. Уже двигаемся, чтобы завершить и поставить на боевое дежурство», — сказал Путин на встрече с военнослужащими Военно-морского флота в Петербурге.

12 мая Путин сообщил, что работы над межконтинентальной крылатой ракетой «Буревестник» и беспилотным подводным аппаратом «Посейдон» находятся в завершающей стадии. Глава государства также назвал обе разработки уникальными.

Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук 22 января сообщил, что Россия не должна допускать отставания судостроения и флота от технологических инноваций, которые уже активно применяют в отрасли космоса. По его словам, многие современные прорывные разработки, включая «Буревестник» и «Посейдон», основаны на исследованиях, которые стартовали еще в конце 1940-х годов.