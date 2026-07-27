Путин заявил о растущей точности гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Путин: гиперзвуковая ракета «Циркон» становится всё более точной

Президент России Владимир Путин 26 июля заявил, что последние применения гиперзвуковой ракеты «Циркон» показывают рост ее точности.

«На крупных кораблях появляются новые средства поражения, защиты. Ну, один «Циркон» чего стоит. Там еще и работать с ним, на точность смотреть. Ну, последнее применение показывает, что он становится все более и более точным. Ну, гиперзвуковая ракета. И немного стран мира, которые имеют такое оружие», — сказал глава государства в ходе общения с военными моряками в Санкт-Петербурге в День ВМФ.

По словам президента, не многие страны обладают подобным оружием, Россия же его совершенствует и намерена продолжать эту работу.

«Не много стран мира, которые имеют такое оружие. А мы не только имеем, мы его совершенствуем и будем делать это дальше», — отметил Путин.

Россия продолжит развивать гиперзвуковые технологии для укрепления обороноспособности, добавил президент.

Военный аналитик Драго Босник еще 22 января рассказал, что «Циркон» вызвал повышенное внимание и тревогу у западных экспертов. Тогда он уточнял, что у потенциальной цели будет всего несколько секунд, чтобы среагировать на приближение такой ракеты, которую он назвал смертным приговором.