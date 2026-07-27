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Известия.ru

Путин указал на эффективное использование «москитного флота» на Ближнем Востоке

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Источник изображения: Фото: Global Look Prerss/Sepahnews/Keystone Press Agency

«Москитный флот» Ирана проявляет себя достаточно эффективно в зоне ближневосточного конфликта. Об этом 26 июля заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими Военно-морского флота.


«Посмотрите, что сейчас происходит в зоне ближневосточного конфликта. Достаточно эффективно действует [«москитный флот»]», — отметил президент, добавив, что так называемый москитный флот существовал всегда.

По словам главы государства, развитие подобных сил необходимо для России, учитывая особенности ведения боевых действий в различных акваториях.

9 мая газета Financial Times сообщила, что Тегеран использует «москитный флот», состоящий из сотни небольших скоростных судов, для контроля Ормузского пролива. Отмечается, что катера спрятаны в бухтах, пещерах, туннелях, а также разбросаны вдоль южного побережья Ирана. По данным издания, в большинстве случаев суда легко вооружены, некоторые из них оснащены ракетами малой дальности, сами лодки перемещаются группами, чтобы запугивать более медленные корабли.

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Москит
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