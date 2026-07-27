Путин назвал уникальным ледокольный флот России

Путин: такого ледокольного флота, как у России, нет ни у одной страны

Такого ледокольного флота, как в России, больше не имеет ни одна страна. Об этом 26 июля заявил президент РФ Владимир Путин.

«Как известно, такого ледокольного флота в мире больше нет ни у одной страны мира. Но атомных ледоколов вообще, по-моему, ни у кого нет», — сказал Путин в ходе встречи с военными в честь Дня Военно-Морского Флота РФ.

Он отметил, что атомный ледокол проекта «Лидер» будет колоть беспрецедентно толстый лед, до 3 м, такого в мире нет ни у кого.

«Сейчас строится уже так называемый «Лидер», который будет колоть беспрецедентно толстый лед в несколько метров… До 3 м. То есть такого в мире нет ни у кого», — указал президент.

Путин 29 июня отметил, что судостроительная отрасль вносит значительный вклад в укрепление обороноспособности России, выполнение государственного оборонного заказа и развитие ВМФ. Большое внимание уделяется строительству гражданских кораблей различного назначения. По его словам, РФ продолжает строить крупнейшую в истории серию атомных ледоколов, которые обеспечат круглогодичную навигацию по Северному морскому пути и Трансарктическому транспортному коридору.