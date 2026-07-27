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Известия.ru

Путин назвал оправданным направление ресурсов на цели СВО

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Путин: Россия оправданно направляет много ресурсов на достижение целей СВО

Россия направляет значительные ресурсы на достижение целей специальной военной операции (СВО), и такой подход является оправданным. Об этом 26 июля заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы сейчас вынуждены много ресурсов направлять — и это оправданно — на обеспечение успеха и достижения целей специальной военной операции», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что приоритетом остается обеспечение успешного выполнения задач СВО. При этом Путин подчеркнул, что планы по развитию Военно-морского флота сохраняются. Он отметил, что развитие сил дальней и ближней морских зон продолжится, а все намеченные проекты будут реализованы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 25 июля сообщил, что Россия намерена продолжать СВО до достижения полной победы, если перспектив мирного урегулирования конфликта не появится. Путин 26 июля добавил, что проведение международных морских учений с участием России свидетельствует о том, что попытки изолировать страну провалились. Глава государства отметил, что военный флот всегда имел важное значение для обеспечения безопасности России.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
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