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Известия.ru

Путин заявил об отсутствии у России стремления к конфронтации в Арктике

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Илья Тимин

Россия никогда не стремилась к конфронтации в Арктике, а, наоборот, готова к сотрудничеству, но исходя из того, что соответствующие маршруты там принадлежат РФ. Об этом 26 июля заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими Военно-морского флота.


Он отметил, что Россия чувствует себя спокойно и уверенно в Арктике, потому что и международное право на стороне РФ, и возможности защищать свои интересы тоже имеются у страны в полном объеме.

«Мы никогда не стремились к какой бы то ни было конфронтации в этом регионе мира. Наоборот, мы всегда приглашали всех желающих работать солидарно, работать в рамках международного права», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что Россия готова к сотрудничеству в Арктике, но будет защищать свои интересы. Он подчеркнул, что Арктика — это легитимная часть суверенной российской территории.

«Мы готовы это делать вместе со всеми, но, безусловно, исходя из того, что эти маршруты, безусловно, принадлежат Российской Федерации. Для этого у нас есть и технические возможности», — отметил президент.

Путин также указал, что Северный морской путь является наиболее эффективным и экономически целесообразным маршрутом.

«Он в значительной степени пролегает либо в наших территориальных водах, либо в особой экономической зоне Российской Федерации, то есть он весь практически под нашим контролем», — добавил глава государства. Россия продолжит защищать свои интересы в регионе, в том числе в рамках международного права.

Богатства России будут прирастать Арктикой.

«У нас освоенный регион, и мы его будем дальше осваивать. Очень важный с точки зрения экономических интересов. Когда-то, все мы хорошо знаем, эти слова Ломоносова о том, что богатство России будет прирастать Сибирью, и теперь без всякого преувеличения можно сказать, что богатство России будет прирастать Арктикой. Сейчас даже трудно измерить количество, и в деньгах трудно оценить запасы того, чем богата Арктика», — сказал Путин.

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев на совещании по обеспечению безопасности Арктической зоны России 24 июня заявил, что западные страны пытаются ослабить суверенитет России из-за стремления обеспечить себе доступ к логистическим маршрутам и ресурсам. Он добавил, что именно по этой причине страны Запада целенаправленно пытаются изменить в свою пользу баланс сил в данном регионе Мирового океана.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 18 марта обратила внимание на то, что Арктика превратилась в зону геополитического противостояния. По ее словам, Запад продолжает принимать антироссийские санкции и препятствовать развитию РФ в этом регионе. Захарова подчеркнула, что эти действия формируют угрозы для безопасности страны.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Патрушев Николай
Путин Владимир
Проекты
Арктика
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