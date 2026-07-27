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Вестник Мордовии

Впервые показано, как выглядит малозаметная крылатая ракета "Бандероль"

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

На опубликованных кадрах впервые зафиксировано применение российской крылатой ракеты "Бандероль" по объекту ВСУ в Харькове. Видео, размещенное на канале в МАХ "Военный осведомитель", позволяет рассмотреть внешний вид боеприпаса.

На кадрах видно, как снаряд на высокой скорости поражает наземное сооружение, предположительно складского типа. После попадания в воздух поднимаются столбы пламени и густой дым.



Данных о пораженном объекте пока нет. Однако, судя по характеру взрыва, удар спровоцировал вторичную детонацию, что может свидетельствовать о хранении на объекте взрывоопасных материалов.

В настоящее время "Бандероли" активно применяются по разным целям ВСУ. По имеющейся информации, помимо Харькова, такие ракеты использовались в Одессе, Одесской области и в Киеве.

Согласно открытым источникам, эти малогабаритные крылатые ракеты способны поражать цели на дистанции в несколько сотен километров и оснащаются мощной боевой частью. Носителем данного средства поражения выступает специализированная модификация беспилотника "Орион".

Тимофей Китаев

Видео: "Военный осведомитель"

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