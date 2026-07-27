Путин: Россия ответила на развязанную киевским режимом войну

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Россия не начинала войну на Украине, она только начала отвечать на войну, которую развязал киевский режим, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.

"Мы не начинали никакой войны. Мы только начали отвечать на те боевые действия, на ту войну, которую развязал киевский режим при поддержке Запада в отношении тогдашнего юго-востока Украины, который ориентировался всегда на Россию", - сказал глава государства.