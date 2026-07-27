Политики против генералов: давняя междоусобная война Украины (Asia Times, Гонконг)

AT: кадровые перестановки не решат структурных проблем украинской армии

Отставка Сырского и Федорова стала следствием давнего системного конфликта между гражданским и военным руководством на Украине, пишет AT. Однако увольнение министров и генералов не способно стать ключом к решению этой проблемы, поэтому новая волна кризисов в ВСУ остается лишь вопросом времени.

Сара Уитмор (Sarah Whitmore), Беттина Ренц (Bettina Renz)

Исследования показывают, что решение Зеленского уволить министра обороны и главнокомандующего диктовалось как личными счетами, так и системными огрехами.

Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского после бурной недели, в течение которой он также отстранил от должности министра обороны Михаила Федорова.

После отставки популярного министра обороны, которого многие считали "мозгом" успешной беспилотной стратегии Украины, тысячи людей высыпали на улицы в знак протеста.

Несмотря на очевидное давление общественности с требованием уволить Сырского, Зеленский подал его отставку как часть масштабной реструктуризации ВСУ. Его преемником он назначил командующего объединенной группировкой войск Михаила Драпатого.

Публичный анализ этого эпизода сосредоточился главным образом на участниках, при этом дело подавалось сугубо как личный конфликт в команде Зеленского.

Некоторые сочли нелогичным решение президента встать на сторону Сырского, а не любимого в народе модернизатора. Но наше исследование показывает, что напряженность в отношениях между гражданским министром обороны и военным руководством носит давний и системный характер.

В военное время в таких конфликтах для президента совершенно логично поддержать главнокомандующего. Недавняя отставка Сырского под давлением общественности не изменит этого основополагающего постулата.

Разногласия между гражданским и военным руководством — обычное дело в любой стране, включая демократический лагерь. Конфликт интересов неизбежен. Демократический гражданский контроль — гражданский надзор за военными с четкой вертикалью ответственности — помогает сглаживать эти разногласия на повседневной основе.

Военное положение обостряет конкурирующие интересы и их политическую значимость из-за экзистенциальной угрозы. Слабость украинских институтов повышает риск возникновения таких конфликтов и затрудняет их урегулирование.

Увольнение Федорова подчеркивает закономерность, выявленную в нашем исследовании за период между 2019 годом, когда Зеленский был избран, и 2022 годом, когда началась спецоперация.

Демократический гражданский контроль над вооруженными силами был официальной целью в соответствии с требованиями НАТО и ЕС. Закон был принят, однако его реализацию затруднило то, что ключевые лица не разделяли его основную идею — представление о том, что министр обороны непременно должен быть гражданским.

Наши интервью с участниками процесса военной реформы непосредственно перед началом спецоперации 2022 года явственно показали, что военное командование сопротивляется любым проявлениям гражданского контроля — пожалуй, этого и следовало ожидать.

Но гораздо удивительнее то, к основополагающему требованию (чтобы министр обороны был гражданским лицом) неоднозначно отнесся сам Зеленский. Один украинский эксперт по вопросам обороны отметил это, сообщив нам, что Зеленский "не понял логику, по которой стратегическую политику должны определять гражданские".

В соответствии с законом от 2018 года, принятым под давлением Запада, начиная с 2019 года Зеленский назначил министрами обороны пятерых гражданских лиц. Но наши собеседники объяснили, что военную политику он всегда разрабатывал с участием главнокомандующего.

Это неизменно оттесняло на второй план целую вереницу министров обороны и тормозило их попытки реформ — от скромных до радикальных.

Не помогает и то, что само министерство неоднократно сталкивалось с коррупционными скандалами, касающимися закупок. Трое гражданских министров обороны, занимавших посты с 2010 по 2014 год (плюс начальник генерального штаба в 2012-2014 годах) теперь обвиняются в государственной измене — якобы за несанкционированную продажу военной техники.

Это невероятно осложнило установление доверия, без которого невозможны рабочие отношения между военным командованием и гражданским руководством.

Системный конфликт

Министерские полномочия оказались урезаны из-за того, что закон 2018 года фактически сохранил систему, унаследованную с советских времен, по которой министр и главнокомандующий отчитываются перед президентом отдельно друг от друга.

В результате военачальники, как правило, сопротивляются прямым приказам министра, нарушая тем самым стержневой принцип демократического гражданского контроля. При любом несогласии с министром командиры обращаются непосредственно к президенту.

Конфликт раз за разом вспыхивал по новой, вопреки всем кадровым перестановкам. Например, один высокопоставленный деятель, с которым мы беседовали, сказал нам, с 2017 по 2019 год министр обороны Степан Полторак и главнокомандующий Виктор Муженко "не могли даже находиться в одной комнате". В течение 2019-20 годов отношения между генералом Русланом Хомчаком и новым министром Андреем Загороднюком "очень быстро испортились", как сообщили наши источники.

Реформатора Загороднюка Зеленский уволил всего через полгода. А уже в 2020-21 годах достоянием общественности стал конфликт Хомчака и преемника Загороднюка Андрея Тарана, когда первый подал в суд на второго.

В течение 2020-21 годов реформаторы в министерстве, парламенте, гражданском обществе при поддержке западных военных советников прилагали огромные усилия, чтобы разрешить этот системный конфликт, подчинив главнокомандующего министру. Но эта реформа провалилась. Военное руководство усиленно сопротивлялось, а Зеленский не вмешивался.

Все дороги ведут к Зеленскому

Военное сопротивление было предсказуемым, потому что в украинской системе власти с ее слабыми институтами ключевым политическим игроком остается президент.

Доступ к нему считается бесценным политическим ресурсом. В то же время боевые действия усугубили зависимость Зеленского от военного руководства. Сейчас доверие военных ему жизненно необходимо.

Из нашего исследования явствует, что в конфликте с министром обороны Зеленский наверняка встанет на сторону военного руководства. В последней склоке он также изначально занял сторону генерала, хотя на сей раз это спровоцировало политический кризис, и президенту пришлось уволить и главнокомандующего.

Затяжной экзистенциальный конфликт осложняет отношения между гражданскими и военными, поскольку интерес общественности к оборонной политике намного выше, чем в мирное время. Федоров стал олицетворением современного и высокотехнологичного подхода к вооруженным силам.

На фоне вспыхнувших протестов с требованием отставки Сырского и учитывая стремление Зеленского сохранить доверие общественности смена главнокомандующего стала неизбежной.

Однако никакие кадровые решения сами по себе не изменят основополагающих структур, которые и вызвали политический кризис. Гражданский контроль над вооруженными силами по-прежнему вызывает споры. Между тем, сама система позволяет военному руководству обходить министров и порождает конфликты, а боевые действия мешают реформам, которые могли бы изменить ситуацию.