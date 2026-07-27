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Известия.ru

Крейсер «Адмирал Нахимов» войдет в состав ВМФ России до конца 2026 года

Разделы: Флот
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Источник изображения: Фото: ТАСС/Воркунков Максим

Главком ВМФ Моисеев: крейсер «Адмирал Нахимов» войдет в состав флота в 2026 году

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проходит финальный этап испытаний после модернизации и должен пополнить боевой состав Военно-морского флота России до конца текущего года. Об этом 26 июля заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев.

«Не будем загадывать. Я думаю, реализуем планы этого года. В этом году. Идут полные испытания», — сказал Моисеев в интервью телеканалу «Звезда».

В пресс-службе Северного флота РФ 1 июня сообщили, что «Адмирал Нахимов» после ремонта и модернизации приступил к завершающему этапу испытаний. Как отмечалось, в зимнем периоде обучения в состав флота вошел также морской тральщик «Полярный».

Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков 11 июня сообщил, что крейсер «Адмирал Нахимов» прошел комплексную модернизацию и по нескольким ключевым параметрам превзошел современные зарубежные аналоги. По его оценке, после завершения всех видов испытаний Военно-морской флот России получит современный корабль, способный выполнять задачи в любой точке Мирового океана.

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