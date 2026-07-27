Путин назвал международные морские учения провалом попыток изолировать РФ

Путин: международные учения свидетельствуют о провале попыток изоляции РФ

Проведение международных морских учений с участием России свидетельствует о том, что попытки изолировать РФ провалились. Об этом 26 июля сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Всë-таки это (рост числа международных военно-морских учений. — руд.) говорит о том, что попытки изолировать Россию даже в такой чувствительной сфере, как оборона и безопасность, терпят полное фиаско», — заявил он в ходе встречи с военными в честь Дня Военно-морского флота РФ.

Глава государства отметил, что военный флот всегда имел важное значение для обеспечения безопасности России. И большое количество стран, дружественно относящихся к России, понимают задачи, которые Москва решает с точки зрения своей безопасности и укрепления многополярного мира.

«И это важно для подавляющего количества участников международной деятельности. И то, что у нас растет количество учений совместных, о многом говорит», — подчеркнул Путин.

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