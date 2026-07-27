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До конца года в состав ВМФ России примут первую атомную подлодку «Пермь»

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Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС.

Моисеев: До конца года флот примет в состав более 20 кораблей, включая подлодку «Пермь»

Атомную подводную лодку «Пермь» с гиперзвуковым комплексом «Циркон» передадут Военно-морскому флоту (ВМФ) России в числе новых кораблей до конца 2026 года. Об этом российскому лидеру Владимиру Путину доложил главком ВМФ Александр Моисеев, передает РИА Новости.

Он уточнил, что с начала 2026 года на вооружение уже было принято 20 кораблей, а до конца года ожидается сдача еще более 20 единиц.

В этом году 26 июля в стране отмечается День Военно-морского флота России. В связи с этим Владимир Путин прибыл в Главное Адмиралтейство в Санкт-Петербурге, где кратко пообщался с главнокомандующим ВМФ адмиралом флота Александром Моисеевым. Также на месте главу РФ встретили глава Минобороны Андрей Белоусов и председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Пермь АПЛ
Циркон-С 3М22
Персоны
Патрушев Николай
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
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