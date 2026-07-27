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Ремонт стратегического подводного ракетоносца «Карелия» завершили

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Фото: Лев Федосеев / ТАСС
Фото: Лев Федосеев / ТАСС.

Главком ВМФ Моисеев: Завершен заводской ремонт стратегического крейсера «Карелия»

Заводской ремонт стратегического крейсера «Карелия» завершен, доложил главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал флота Александр Моисеев. Его цитирует ТАСС.

«Завершен заводской ремонт стратегического крейсера "Карелия"», — сообщил он в докладе президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее глава Общероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев сообщал, что завершение работ на «Карелии» и выход в море на испытания планируются на 2025 год.

Уточнялось, что подлодка будет находиться в строю до 2038 года. На вооружении крейсера стратегического назначения останутся 16 баллистических ракет Р-29РМУ2 «Синева».

К-18 «Карелия» — атомный подводный крейсер проекта 667БДРМ «Дельфин», состоящий на вооружении Северного флота страны. В классификации НАТО субмарины данного типа известны как Delta IV. «Карелия» была заложена на предприятии «Севмаш» в Северодвинске в феврале 1986 года. К активной службе она приступила в октябре 1989-го.

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Страны
Россия
Продукция
К-18 Карелия
Р-29Р
РСМ-54
Компании
Севмаш
Персоны
Путин Владимир
Проекты
667
667БДРМ Дельфин
NATO
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