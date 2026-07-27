Путин назвал роль ВМФ в решении задач СВО важнейшей

Путин: ВМФ играет важнейшую роль в решении задач СВО

Военно-морской флот (ВМФ) России играет важнейшую роль в решении задач специальной военной операции (СВО) и остается ключевым элементом обеспечения национальной безопасности. Об этом 26 июля заявил президент России Владимир Путин.

«Военно-морской флот, в том числе морская пехота, играют важнейшую роль и в решении задач специальной военной операции. <...> [Мы собрались прежде всего, чтобы] оценить текущее положение дел и перспективы развития флота как одного из ключевых элементов для обеспечения безопасности России», — сказал он.

Российский лидер подчеркнул, что ключевой долгосрочной задачей ВМФ остается сохранение глобального паритета на международной арене за счет системного совершенствования и развития морской составляющей отечественной ядерной триады.

Путин также поблагодарил моряков и командиров за несение службы по защите государственных рубежей и добавил, что масштабное технологическое переоснащение надводных и подводных сил гарантирует надежную защиту национальных интересов России в мировом океане перед лицом любых современных геополитических вызовов.

Путин 26 июля обратился к российским военнослужащим по случаю Дня ВМФ. Он отметил, что сегодня страна чествует свой доблестный Военно-морской флот и всех, кто в разные годы и эпохи создавал его славу, а также блестящими научными достижениями обеспечивал России статус великой морской державы.

Путин 21 мая заявил, что на фоне роста напряженности в мире и новых угроз ядерная триада должна и далее служить гарантом суверенитета Союзного государства РФ и Белоруссии. По словам главы государства, ядерное оружие также способно обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержания ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне.