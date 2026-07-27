Песков: ВС РФ по мере необходимости выбивают военный потенциал Украины

Вооруженные силы (ВС) России продолжают снижать военный и околовоенный потенциал Украины. Об этом 26 июля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Они (российские военные. — Ред.) знают, что они делают, и по мере необходимости они выбивают военный потенциал Украины, околовоенный потенциал Украины», — передает его слова «РИА Новости».

Песков отметил, что такие действия направлены не только на ослабление военного потенциала, но и на сокращение возможностей Киева для организации террористических актов.

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер 16 июля сообщил, что ВСУ продолжают сталкиваться с критическим дефицитом личного состава, что негативно отражается на их боеспособности. По его словам, сопротивление мобилизации внутри Украины усугубляет ситуацию, а российские войска продолжают наступление.

Песков 22 июля напомнил украинской стороне об условиях остановки боевых действий и заявил, что переход к серьезным и сложным переговорам зависит в первую очередь от ее действий.