Приоритеты развития ВМФ надо определять с учетом опыта СВО, заявил Патрушев

Патрушев: приоритеты развития ВМФ нужно определять с учетом опыта СВО

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Приоритеты развития российского военно-морского флота надо определять с учетом опыта проведения специальной военной операции, заявил журналистам помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

По словам Патрушева, есть дилемма, что нужно ВМФ России - большие корабли или безэкипажные катера.

"Есть такая дилемма, и разобраться, что нужно Военно-Морскому Флоту, должны профессионалы - само руководство Военно-Морского Флота, Генштаб и штаб Военно-Морского Флота", сказал Патрушев. Дилетантов много, и они будут высказывать разные точки зрения, пояснил он.

"Должны (определять приоритеты - ред.) профессионалы с учетом того, что происходит сейчас на специальной военной операции", - подчеркнул Патрушев. По его словам, он сам выступает за комплексное развитие ВМФ России.