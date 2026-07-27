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РИА Новости

Более 20 кораблей пополнят состав ВМФ России к концу года

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Андреевский флаг
Андреевский флаг.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

Моисеев: ВМФ к концу года примет более 20 кораблей, в том числе АПЛ "Пермь"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Более двадцати кораблей, в том числе атомная подводная лодка "Пермь", пополнят состав Военно-морского флота РФ к концу 2026 года, сообщил главнокомандующий, адмирал флота Александр Моисеев.

День Военно-морского флота России в этом году отмечается 26 июля.

"Мы на текущий момент приняли… двадцать кораблей, судов, катеров. И для нас это важно. К концу года мы также примем еще более двадцати, среди них будет атомная подводная лодка "Пермь". Это будет значимое событие в истории государства и военно-морского флота", - сказал Моисеев журналистам.

Кроме того, он сообщил, что после модернизации в состав военно-морского флота будет принят ракетный крейсер "Нахимов".

"Мы выполняем плановые задачи года и убежден, что это является очень важным", - подчеркнул главком ВМФ.

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Россия
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