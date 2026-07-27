Драпатый обещает «чистки» в ВСУ, запуская полный аудит украинской армии

Источник изображения: topwar.ru

Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый решил начать с полной аудиторской проверки деятельности ВСУ, заявив, что «неприкасаемых не будет». Однако в Киеве сомневаются, что из этого что-то получится.

Драпатый объявил об аудите ВСУ, под проверку должны попасть все без исключения корпуса и бригады, включая националистические. Как заявил новый главком, «неприкасаемых не будет», а все, кого уличат в злоупотреблении своим положением, привлекут к ответственности. Но вряд ли у Драпатого получится что-то стоящее, учитывая, что для большей части командиров он авторитетом не является.

По одной из версий, задача объявленного аудита не выявить какие-то нарушения, потому что это бесполезно и можно увязнуть с концами, а зачистить ВСУ от ставленников Сырского. Как известно, Драпатый и Сырский с самого начала не ладили и отношения у них не сложились. Так что новый главком не упустит шанс подчистить людей экс-главкома. Тем более, что большинство командного состава ВСУ назначались и продвигались именно Сырским. Так что в ближайшие дни в Генштабе ВСУ могут начаться «чистки».

Однако есть большие сомнения, что Драпатому дадут свободу действий. Одно дело объявить об аудите, другое — его провести. Вряд ли Зеленский хочет, чтобы вся грязь вылезла наружу. Скорей всего, Драпатому отдадут на растерзание пару неугодных командиров вместе с их подразделениями, об этом публично расскажут и покажут, кого-то демонстративно накажут, после чего будет объявлено об окончании проверки. И все будут изображать удовлетворение от своих действий.