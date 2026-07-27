Новейшая российская ракета «Бандероль» «засветилась» во время ударов по Харькову

Источник изображения: topwar.ru

По Харькову отработали российские новейшие крылатые ракеты «Бандероль». Противнику удалось запечатлеть кадры прилета одной из самых загадочных российских ракет.

Первые упоминания о применении ракет «Бандероль» относятся к 2025 году, причем о ракете сообщали не российские, а украинские ресурсы. В самом начале боевого применения данного изделия была форменная путаница, ряд изданий указывал, что «Бандероль» является дроном-камикадзе типа «Герань», другие говорили, что это крылатая ракета. Вторые оказались правы, это действительно крылатая ракета.

ТТХ изделия официально не раскрываются, но по некоторым данным «Бандероль» является ракетой воздушного базирования для применения с беспилотников и вертолетов. Масса боевой части — от 50 до 150 кг, дальность поражения — от 450 до 500 км. Длина до 5 метров, размах раскладываемых крыльев — 2–2,2 метра.

Источник изображения: topwar.ru

До сегодняшнего дня ракета практически не светилась, хотя активно применялась по всей линии фронта. И вот какому-то украинцу или украинке удалось случайно заснять атаку российских «Бандеролей» по Харькову. По крайней мере украинские военные эксперты утверждают, что на кадрах изображена российская новейшая ракета.