Главком ВМФ рассказал о переходе на подлодки нового поколения "Борей"

Моисеев: подлодки "Борей" с "Булавой" будут служить России в ближайшие 30-40 лет

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Подводные лодки "Борей" с баллистической ракетой морского базирования "Булава" будут служить РФ в ближайшие 30-40 лет, заявил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал флота Александр Моисеев.

"Реализуем все программы перехода на новые поколения подводной лодки "Борей" с баллистической ракетой морского базирования "Булава". Они будут служить нашему государству в ближайшие 30-40 лет, прийдя на смену предыдущему поколению 667БДРМ проекта", - сказал Моисеев в эфире телеканала "Звезда".