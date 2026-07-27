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Известия.ru

Российский флот подтвердил боеготовность на международных учениях

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Во всех пунктах базирования флотов России проходят торжественные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ), во Владивостоке праздник совпал с началом международных учений «Орруда – 2026», для участия в которых к причалу пришвартовался флагман индонезийских военно-морских сил. Подробности 26 июля рассказал корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

Гостей из Юго-Восточной Азии встретили традиционным приветствием. Главком индонезийской делегации выразил желание лично пообщаться с личным составом Тихоокеанского флота (ТОФ).

«Я очень хотел встретиться со своими братьями из России», — рассказал представитель индонезийской стороны.

«Орруда» считаются крупнейшими учениями в Азиатско-Тихоокеанском регионе, их проводят регулярно с 2024 года. В текущем году российскую группировку возглавляет корвет «Совершенный», недавно пополнивший состав ТОФ. Корабль построен с применением технологий деградации радиолокационной заметности: его надстройки и системы вооружения выполнены из композитных материалов на основе углеродного волокна.

Многоцелевой корабль способен вести борьбу с противником на воде и под водой в условиях шторма до пяти баллов. Корпус с особыми обводами повышает энергоэффективность судна. На вооружении «Совершенного» находятся противокорабельный комплекс «Уран», переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Игла», а также торпедное оборудование. В кормовой части предусмотрен ангар для вертолета Ка-27.

«Многоцелевой корвет, который может выполнять практически любые задачи по охране и обороне ближней и дальней морской зоны», — отметил заместитель командира корабля по военно-политической работе капитан-лейтенант Евгений Свящев.

На текущий момент в составе ВМФ России несут службу девять таких кораблей, еще три единицы находятся на различных стадиях строительства. По словам штурмана ТОФ Алексея Кузьмина, специфика службы на корвете требует особой сплоченности коллектива.

«Объединяет корабль замкнутое пространство, из которого ты никуда не убежишь. Все зависит от каждого члена экипажа. Это чувство, это понимание — оно сплачивает», — пояснил офицер.

Одновременно с этим задачи по защите интересов страны выполняют моряки Балтийского флота. Экипаж корвета «Стойкий» вернулся из похода продолжительностью более полугода.

«Больше 30 тыс. морских миль прошли. Заходили в такие страны, как Республика Конго, Республика Намибия, Южно-Африканская Республика, Республика Сейшельские острова, Исламская Республика Иран, Султанат Оман, также Сирийская Арабская Республика», — сообщил командир радиотехнической боевой части капитан-лейтенант Михаил Загаринов.

В День ВМФ чествуют и подводные силы, входящие в состав стратегической ядерной триады. К празднику в пункт постоянного базирования вернулся экипаж подводной лодки «Волхов», завершивший 40-суточную смену на глубине. Субмарина преодолела 2,5 тыс. морских миль от места выполнения боевых задач.

Президент России Владимир Путин 26 июля обратился к российским военнослужащим по случаю ВМФ. Он отметил, что сегодня страна чествует свой доблестный Военно-морской флот и всех, кто в разные годы и эпохи создавал его славу, а также блестящими научными достижениями обеспечивал России статус великой морской державы.

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Продукция
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С-75
Персоны
Путин Владимир
Проекты
20380 Корвет-1
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