ВМФ России получит новейший крупнотоннажный корабль океанской зоны

Военно-морской флот (ВМФ) России в перспективе пополнится новейшим надводным кораблем океанской зоны, водоизмещение которого вдвое превысит показатели современных фрегатов проекта 22350. Об этом 26 июля сообщил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал флота Александр Моисеев.

«Это будут корабли более серьезного водоизмещения. Водоизмещение этого корабля — порядка 9,5 тыс.», — сказал он в интервью телеканалу «Звезда».

При этом адмирал подчеркнул, что ключевой характеристикой нового судна станет его высокая автономность, позволяющая длительное время выполнять задачи в открытом море. По словам Моисеева, потребность России в подобных единицах уже зафиксирована в стратегии развития и проекте перспективной программы кораблестроения.

В этом же интервью Моисеев сообщил, что российские атомные подводные крейсеры стратегического назначения класса «Борей» обеспечат надежную защиту морских рубежей страны на протяжении ближайших 30–40 лет. Новейшие ракетоносцы четвертого поколения призваны полностью заменить в составе флота устаревающие стратегические субмарины проекта 667БДРМ «Дельфин», разработка которых началась еще в 1960-х годах.