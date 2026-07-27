Главком ВМФ Моисеев: на Северном флоте сформировали первый полк беспилотников

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Первый полк беспилотников сформирован на Северном флоте, второй будет на Тихоокеанском флоте в 2027 году, сообщил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал флота Александр Моисеев.

"У нас сформированы полки беспилотных систем, они уже существуют. Именно полки беспилотных систем в структуре флотов. Первого июля мы сформировали полк на Северном флоте, обеспечили его всем вооружением, его структуру мы видим дивизионного состава: два дивизиона надводных беспилотников, один подводный. В следующем году мы закроем эту тему на Тихоокеанском флоте", - сказал Моисеев в эфире телеканала "Звезда".