Для ВМФ России построят новейший надводный фрегат

Моисеев: для ВМФ построят новейший надводный фрегат водоизмещением 9 тыс тонн

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Для ВМФ России будет построен новейший надводный корабль океанской зоны класса фрегат водоизмещением 9 тысяч тонн, сообщил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал флота Александр Моисеев.

В настоящее время самые большие и современные фрегаты ВМФ РФ проекта 22350 имеют водоизмещение около 5 тысяч тонн.

"Мы будем строить корабли более серьезного водоизмещения - девять с половиной тысяч тонн. В него заложены возможности длительного нахождения в море, это будет корабль океанской зоны. Такие корабли России нужны", - сказал Моисеев в эфире телеканала Звезда".

Он подчеркнул, что строительство таких кораблей заложено в кораблестроительные программы РФ.