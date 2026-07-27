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РИА Новости

Носитель "Посейдона" уже есть в составе ВМФ, заявил главком

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Океанская многоцелевая система "Посейдон"
Океанская многоцелевая система "Посейдон".
Источник изображения: © Минобороны РФ

Адмирал Моисеев: носитель "Посейдона" уже есть в составе ВМФ России

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Носитель беспилотного подводного аппарата "Посейдон" уже есть в составе Военно-морского флота РФ, заявил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал флота Александр Моисеев.

В ноябре 2025 года была спущена на воду АПЛ "Хабаровск" – первый полноценный носитель ядерного подводного комплекса "Посейдон".

"Является ли таким аппаратом аппарат "Посейдон"? Является. У нас уже есть такой носитель - все мы прекрасно знаем, что эта программа связана с развитием такого стратегического оружия - чем и является этот аппарат. И, конечно же, в составе военно-морского флота такой носитель есть. Об этом публично говорил руководитель нашей страны", - сказал Моисеев в эфире телеканала "Звезда".

О разработке подводных ядерных беспилотников "Посейдон" Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут оснащаться как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

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