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РИА Новости

Главком ВМФ анонсировал строительство первого безэкипажного корабля

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Александр Моисеев
Александр Моисеев.
Источник изображения: © Фото : Минобороны России

Главком ВМФ Моисеев: в России построят первый безэкипажный корабль

Краткий пересказ от РИА ИИ

  • В России будет построен безэкипажный корабль водоизмещением 500 тонн.
  • Корабль предназначен для поиска подводных лодок и подводных объектов и станет основой дальнейшего развития безэкипажных систем.

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Первый безэкипажный корабль водоизмещением 500 тонн будет построен в России, сообщил главнокомандующий ВМФ РФ, адмирал флота Александр Моисеев.

"Мы создаем корабль, который решает задачи поиска подводных лодок, подводных объектов. Это корабль водоизмещением 500 тонн, это корабль безэкипажный... Это первый такой корабль, он станет основой дальнейшего развития безэкипажных систем", - сказал Моисеев в эфире телеканала "Звезда".

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Страны
Россия
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