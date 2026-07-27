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Пхеньян создает специальный мобилизационный резерв для участия в российской специальной военной операции на Украине. Такая информация сейчас тиражируется рядом украинских медиа.

Северная Корея якобы создает специальный резерв из военнослужащих и гражданского населения для участия в СВО, предварительно желание отправиться в Россию для участия в боевых действиях против бандеровского режима выразили порядка 50 тысяч человек. И это не предел, ожидается, что резерв может составить от нескольких сотен тысяч до миллиона потенциальных добровольцев.

Откуда такая информация появилась, пока не известно, Пхеньян и так оказывает Москве помощь как в поставках боевой техники и боеприпасов, так и в живой силе. Тысячи северокорейских военных помогали освобождать Курскую область от украинских формирований. На данный момент военные КНДР в боевых действиях не участвуют, по крайней мере официальных сообщений об этом нет. Но можно предположить, и это весьма вероятно, что какое-то количество корейцев в наших войсках есть, они по-прежнему проходят обучение. Просто это не афишируется.

Отметим, что накануне Зеленский заявил, что КНДР якобы готовит к отправке в Россию порядка 30 тысяч своих военнослужащих. Так это или не так, но нужно признать, что такая помощь нам не помешала бы. Конечно, никто не будет отправлять корейцев на передовую, но вот встать в оборону на некоторых участках фронта они могли бы, тем самым освободив наши войска, которые можно перебросить для усиления на другие направления.

В общем, поживем — увидим. Дыма, как известно, без огня не бывает.