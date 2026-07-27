С дальним прицелом

Первый выход в море на заводские ходовые испытания тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" по завершении прохождения модернизационных работ по проекту 11442М на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" (СМП). Северодвинск, 18.08.2025.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков — о том, какие корабли в ближайшие годы будут демонстрировать флаг РФ в Мировом океане

Военно-морской флот России расширяет географию своего присутствия в Мировом океане, и в дальнейшем эта тенденция сохранится. Об этом свидетельствуют корабли, подводные лодки и суда, которые недавно были спущены на воду или в ближайшее время поступят на вооружение.

Главной премьерой года станет возвращение в состав Северного флота (СФ) тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов». Он долгое время стоял в забвении, но в 2013-м началась его модернизация. В итоге он был буквально выпотрошен, и в ходе обновления его системы и механизмы были заменены на новые. «Нахимов» — это самый большой в мире военный неавианесущий корабль. По сути, это «ракетная дивизия» насыщенная десятками ударных систем типа «Циркон», «Калибр» и «Оникс». Противовоздушными комплексами «Полимент-Редут», «Панцирь-М» и другим вооружением.

В свое время для подобных советских боевых кораблей был придуман термин nuclear battlecruiser (ядерный линейный крейсер) который хорошо отражает суть этого дредноута (тяжелого корабля) XXI века. Не стоит думать, что в современных условиях большие боевые корабли неактуальны. Чем больше корабль, тем больше на его борту может быть размещено боевых ударных и оборонительных систем. Его атомная силовая установка способна дать необходимую энергию для существующих и перспективных боевых и радиоэлектронных систем. Есть все основания полагать, что проект американских дредноутов типа «Трамп» был вдохновлен российской разработкой.

Кроме того, 17 июня в Северодвинске был заложен очередной атомный подводный крейсер «Мурманск» проекта 885М. Учитывая срок постройки — ориентировочно восемь лет, — корабль войдет в строй СФ в 2034 году и станет «убийцей» строящихся для Германии, Норвегии и Канады неатомных субмарин. Строятся еще четыре подобные подлодки. Причем «Пермь» должна войти в состав флота в этом году. Также в 2026-м планируется выход на испытания подлодки «Хабаровск», способной нести перспективные подводные системы вооружения наподобие комплекса «Посейдон».

В июне в море была замечена заканчивающая свой ремонт атомная субмарина «Леопард» проекта 971. Это одна из самых эффективных многоцелевых атомных подлодок в составе ВМФ России. Ее возвращение после модернизации существенно увеличит ударные и противолодочные возможности в Северной Атлантике и в арктических водах. Также лодки «Волк» и «Тигр» продолжают свою модернизацию в эллингах северодвинского завода «Звездочка».

Не исключено, что в 2026 году будет выведен из эллинга ракетный крейсер стратегического назначения проекта 955А «Дмитрий Донской». На Адмиралтейских верфях продолжается строительство неатомных подлодок проекта 677М. Головная «Кронштадт» в этом году должна перейти на Северный флот.

Также состав СФ пополнит морской транспорт вооружений проекта 20181 «Академик Макеев». Это крайне сложное судно, оснащенные разнообразным крановым хозяйством, системами позиционирования и другими сверхсложными комплексами, способное перевозить и грузить разнообразные ракеты на подводные лодки. Постройка судна затянулась из-за санкций, но теперь нужное оборудование способны делать отечественные производители.

Активно строятся тральщики проекта 12700. Десятый по счету тральщик «Полярный» вошел в состав Северного флота составив компанию «Афанасию Иванникову». Еще шесть кораблей строятся, причем «Дмитрий Лысов» до конца года может войти в состав флота. Ведется достройка второго боевого ледокола проекта 23550 «Николай Зубов». Экипаж его старшего собрата «Ивана Папанина» сейчас проходит комплекс мероприятий по боевой подготовке.

14 мая в Санкт-Петербурге на Северной верфи был заложен очередной уже девятый по счету фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Громов». Это мощный надводный корабль несущий дальнобойные ракеты «Калибр», «Оникс» и «Циркон». На его закладке главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев заявил: «Потребность Военно-морского флота в кораблях данного класса является крайне актуальной. Планы и программы строительства фрегатов однозначно, как я уже сказал, будут выполнены и реализованы». Ракетный боезапас увеличен на восемь единиц. Первые три таких фрегата уже несут службу в составе СФ.

Последующие корабли серии будут строиться скорее всего по модернизированному проекту 22350М. Они будут представлять собой более серьезную платформу по сравнению с фрегатом проекта 22350. В частности, новый фрегат будет отличаться большей автономностью плавания. Закладка первого из них может состояться в ближайшее время.

Усиление ждет Тихоокеанский флот (ТОФ). Именно его корабли в последние годы увеличили количество дальних походов. Это обусловлено ростом значения Юго-Восточной Азии в мировой экономике, а следом и в политике. В этом году в Комсомольске-на-Амуре ожидается спуск на воду корвета «Грозный» проекта 20380. Начнутся испытания корвета «Проворный» семейства 20385, его старший собрат «Гремящий» не так давно совершил свой первый дальний поход в воды Индийского океана.

Для ТОФ строятся гидрографические катера. В Благовещенске готовится к спуску на воду уже шестой по счету катер проекта 19920 «Борис Давыдов». Его построили на Судостроительном заводе имени Октябрьской революции в Благовещенске. Такие суда используются для составления морских карт и съемка рельефа дна. Эти работы важны для обеспечения безопасного мореплавания как гражданских судов, так и военных кораблей. В первую очередь в районах, которые давно не исследовались нашим флотом.

3 июля во Владивостоке был принят в состав ВМФ морской буксир проекта 23470, а по сути, многоцелевое судно «Капитан Сергеев». Это уже второе такое для ТОФ и четвертое в серии, которое было построено на Ярославском судостроительном заводе. А 1 июля в Комсомольске-на-Амуре был спущен на воду уже третий малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 «Шторм». Причем он стал первым кораблем, который спускался с помощью нового спускового дока «Амурец», построенного в рамках обновления докового хозяйства российских верфей.

Головной в этой серии — МРК «Ржев» — достраивается во Владивостоке, второй — «Удомля» — готовится к отправке в приморский дальневосточный город. Они усилят ударную составляющую ТОФ и станут достойным ответом на размещение в Японии американских ударных ракетных систем «Тифон».

Состав Балтийского флота 8 мая пополнил малый ракетный корабль «Буря». МРК этого проекта хорошо показали себя при ведении боевых действий во время СВО, решая задачи как огневого поражения вражеских объектов, так и противовоздушной обороны, особенно в ходе отражения налетов беспилотников врага.

Для ВМФ строятся не только новые фрегаты и подводные лодки, но и гидрографические и суда снабжения. Именно они обеспечивают боевые корабли горючим и другими необходимыми вдали от Родины припасами, позволяя нашему флоту демонстрировать свой флаг в самых отдаленных точках планеты.

Так, 14 июля этого года Невский судостроительно-судоремонтный завод в Шлиссельбурге спустил на воду четвертый в серии танкер проекта 23130 «Алексей Шеин», названный так в честь сподвижника императора Петра Великого. Еще два танкера «Василий Никитин» и «Инженер-адмирал Котов» достраиваются на плаву. Большая часть существующих флотских танкеров давно устарела. Но теперь ясно, какие именно суда придут им на смену — и это современные танкеры, готовые действовать вдали от родных берегов.

Безусловно, на возможностях проведения тех или иных морских операций скажется появление новых плавкранов проекта 02690.

На днях на верфи «Алмаз» был спущен на воду 19-й в серии СПК-65150 этого проекта. На последних единицах в серии установлены отечественные краны СММ, ранее на них были иностранные. Такие суда используются для погрузки оружия и различных запасов на боевые корабли и вспомогательные суда, а также для проведения различных работ в акваториях военно-морских баз.

В интересах ВМФ ведется строительство и ряда других боевых кораблей, подводных лодок и вспомогательных судов.

В целом обновление как боевого состава, так и вспомогательной компоненты Российского флота идет достаточно активно. Не стоит забывать, что наша страна практически не строила такие корабли в 1990-х годах и в начале ХIХ века, тем самым упустив почти целое поколение военных фрегатов. Теперь эти пробелы закрываются. Причем, глядя на состав новых и строящихся кораблей, видно, что флот готовится решать серьезные задачи, в том числе и в самых отдаленных уголках планеты.

Автор — военный эксперт

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