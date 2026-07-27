Инженеры "Центра" открыли новый центр подготовки специалистов БПЛА

Военнослужащие на занятиях по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на одном из полигонов в зоне проведения специальной военной операции.

В тыловом районе СВО открыли новый центр подготовки специалистов БПЛА

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Новый центр подготовки специалистов беспилотных систем открыли инженеры группировки войск "Центр" в тыловом районе спецоперации, сообщило Минобороны России.

"Военнослужащие отдельного инженерно-саперного батальона 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" оборудовали в тыловом районе специальной военной операции новый центр подготовки специалистов беспилотных систем", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны России, для подготовки операторов в этом центре оборудованы учебные классы.

"На теоретических занятиях военнослужащие изучают тактико-технические характеристики и устройство беспилотных систем, принципы работы и порядок развертывания наземных станций управления. Полеты отрабатываются на специализированных симуляторах", - уточнили в МО РФ.

В военном ведомстве отметили, ключевым элементом центра является техническо-эксплуатационная часть. "Именно там военнослужащие готовят оборудование к боевому применению: осуществляют прошивку, калибровку и финальную настройку беспилотных систем перед их отправкой на передовые позиции", - указано в сообщении.

Как рассказал старший механик отделения подготовки беспилотных систем к применению Егор Трофимов, в центре представлен широкий спектр образцов беспилотной техники и боеприпасов.

"В числе наиболее востребованных аппаратов - БПЛА ВТ‑40, способный нести до 3 килограмм боеприпасов и давно зарекомендовавший себя на фронте", - заявил он.

Отдельно Трофимов выделил аппарат "Гамаюн", который хорошо подходит для инженерных задач благодаря штатному комплекту оборудования, надежной настройке и значительной дальности полета.

"Помимо него, в арсенале центра - различные инженерные боеприпасы, в том числе ПТМК‑2Н, противопехотная мина ПОМ‑2, которая при срабатывании задействует капроновые нитки-датчики цели, а также ПТМ‑3 на магнитном датчике цели", - сообщил он.

Старший механик также добавил, что для выполнения более тяжелых задач используется БПЛА "Кирм‑10", рассчитанный на полезную нагрузку до 5 килограмм, с продуманной системой сброса и устойчивой связью. "Однако нашей новинкой стал беспилотник ВТ‑40, который способен переносить до 10 килограмм груза и доставлять даже целую мину ТМ‑62 для разрушения опорных пунктов, пунктов управления БПЛА и командных центров ВСУ. Дальность полета этого аппарата достигает 25 километров, что существенно расширяет радиус применения", - заключил Трофимов.

В Минобороны России подчеркнули, что в этом новом центре военнослужащие инженерных подразделений группировки войск "Центр" на постоянной основе совершенствуют профессиональные знания и навыки на современном оборудовании, что позволяет успешно выполнять боевые задачи, обеспечивая продвижение штурмовых подразделений в зоне ответственности группировки.

"Прогресс не стоит на месте, и боевые действия требуют постоянного улучшения тактики. Поэтому мы также готовим к дистанционному минированию", - сказал заместитель командира инженерно‑саперной роты по военно-политической работе Дмитрий Нечаев.