700 миллиардов евро на металлолом?

Германия намерена потратить 700 миллиардов евро на армию, но закупает устаревшую технику, пишет Süddeutsche Zeitung. Читатели издания согласны с экспертами: лучше сэкономить, чем выбрасывать гигантские средства на "металлолом", пока бундесвер отстает от реалий времени.

Клаус Хульвершайдт (Claus Hulverscheidt), Георг Исмар (Georg Ismar), Хенрике Россбах (Henrike Roßbach), Сина-Мария Швайкле (Sina-Maria Schweikle)

У бундесвера еще никогда не было столько денег. Однако никогда прежде вопрос о том, правильно ли он их расходует, не стоял так остро. Поездка на Украину показывает, насколько Германия отстала в области современных боевых технологий.

Недостатки немецкой политики в области вооружений особенно хорошо видны сегодня на одном из пастбищ под Киевом. Под белыми тентами молодые люди работают за ноутбуками. Через каждые несколько сотен метров очередная компания испытывает свой новейший летательный аппарат. Атмосфера напоминает встречу стартапов.

Внезапно раздается свист: с катапульты запускают разведывательный беспилотник. Он способен находиться в воздухе 28 часов, подниматься на высоту до 6000 метров и преодолевать до 1000 километров. Аппарат передает изображение в режиме высокой четкости, что позволяет, например, отслеживать передвижение войск.

Один из наблюдателей на поле с восторгом смотрит в небо и говорит по-немецки. Это Даниэль Краусс, один из основателей автобусной компании FlixBus. Вместе с другими немецкими инвесторами он вложил средства в украинскую компанию Skyeton, разработавшую разведывательный беспилотный комплекс Raybird.

Краусс убежден, что деньги здесь направляют на нужную продукцию, а соотношение цены и качества абсолютно оправданно.

Крупнейшая программа перевооружения и госзаимствований в истории ФРГ

Нужная ли это продукция? Оправданно ли соотношение цены и качества? Именно с этим, как все чаще заявляют немецкие эксперты по обороне и бюджетной политике, возникают проблемы при изучении финансовых планов федерального министра обороны Бориса Писториуса, представляющего Социал-демократическую партию Германии (СДПГ).

Только до 2030 года он сможет потратить на вооружение почти 700 миллиардов евро. Эти средства предназначены для ликвидации острого дефицита инвестиций в бундесвер, увеличения численности вооруженных сил и подготовки Германии к возможному конфликту.

Это крупнейшая программа перевооружения и государственных заимствований за всю историю Федеративной Республики Германия. Однако возникает вопрос: является ли она целесообразной или это лишь бессмысленное раздувание бюджета?

Среди особенностей нового мирового порядка, сложившегося после начала конфликта на Украине и возвращения Дональда Трампа в Белый дом, есть и такая: у Писториуса фактически не осталось выбора. Он обязан потратить эти 700 миллиардов евро.

Канцлер Фридрих Мерц, представляющий Христианско-демократический союз (ХДС), пообещал Трампу, что Германия, как и другие участники НАТО, постепенно увеличит расходы на оборону с нынешних почти 1,8 % до 3,5 % валового внутреннего продукта. Любое отступление от этих обязательств может вызвать очередной всплеск гнева непредсказуемого хозяина Белого дома.

Неужели деньги немецких ВС тратятся не по назначению?

Проблема состоит в том, что такую чисто количественную цель, как расходы на уровне 3,5 % ВВП, по крайней мере на бумаге, можно выполнить, даже если просто выбросить все эти миллиарды в Рейн.

Поэтому разумнее было бы установить качественные показатели. Они должны четко определят, что именно необходимо сделать, чтобы благодаря огромным вложениям Германия действительно обрела способность защищаться самостоятельно не позднее 2029 года.

Именно эту задачу должна решать представленная в апреле военная стратегия бундесвера, значительная часть которой засекречена. Согласно документу, к 2039 году немецкие вооруженные силы должны стать самой мощной в Европе армией, не обладающей ядерным оружием, и занять ведущие позиции в технологической сфере.

Германия как крупнейшая экономика Европы и крупнейший участник военного альянса, не имеющий собственных ядерных сил, несет особую ответственность, говорится в стратегии бундесвера.

Однако такие эксперты, как Мориц Шуларик (президент Кильского института мировой экономики. — Прим. ИноСМИ), критикуют планы Писториуса. По их мнению, до 2030-х годов министерство намерено расходовать средства преимущественно не на то, что действительно необходимо стране.

"И с точки зрения безопасности, и с экономической стороны мы обязаны прежде всего вкладываться в технологии завтрашнего дня: искусственный интеллект, робототехнику, независимую облачную инфраструктуру, спутниковые технологии, беспилотники и другие автономные системы", — заявил Мориц Шуларик.

В последние годы Шуларик занимался изучением проблем обороноспособности активнее большинства других немецких экономистов.

"Вместо этого мы пока планируем направить 90–95 % средств на танки, фрегаты и боевые самолеты, то есть на технологии позавчерашнего дня", — отметил он.

Вывод Шуларика звучит резко: "Мы не сможем защищаться, если министерство обороны будет преимущественно закупать металлолом".

Эксперт ХДС по внешней политике и безопасности Родерих Кизеветтер, возможно, не стал бы заходить так далеко. Однако по существу он согласен с руководителем Кильского института мировой экономики.

В беседе с газетой Süddeutsche Zeitung Кизеветтер заявил, что все закупки следовало бы приостановить до тех пор, пока их структура не будет приведена в соответствие с новой картиной боевых действий, которую сейчас можно наблюдать на Украине.

Политик понимает, почему государство размещает крупные заказы на миллиарды евро на старые технологии.

"Однако прежде всего нам нужны системы на базе искусственного интеллекта, позволяющие быстро принимать командные решения, оценивать обстановку и выявлять цели. Необходимы средства противодействия беспилотникам, собственные беспилотные возможности и системы радиоэлектронной борьбы. Все это следует интегрировать и в прежние образцы военной техники. Иначе они окажутся бесполезны, если поступят на вооружение лишь через десять лет", — заявил Кизеветтер.

Министерство обороны отвергает эту критику. Как заявил представитель ведомства, решающее значение для развития возможностей вооруженных сил имеет "способность участвовать в операциях во всех сферах совместно с нашими союзниками и партнерами".

Речь идет об объединении средств разведки и наблюдения, управления воинскими формированиями и применения вооружений.

"Тяжелая техника, в том числе корабли и бронированные машины, и впредь будет незаменима для бундесвера. Без нее он не сможет выполнять закрепленные в конституции задачи по защите страны и союзников, а также международные обязательства Германии в рамках НАТО", — заявил представитель министерства. — "Одновременно мы будем разрабатывать и применять самые современные беспилотные системы".

По его словам, новые системы должны не заменить технику с экипажем, а дополнить ее. При дальнейшем развитии возможностей бундесвера будут учитываться реальные данные, полученные в ходе конфликта на Украине.

Дошла ли "смена эпох" до немецких стратегов?

Однако у тех, кто сегодня приезжает на Украину, возникают сомнения, действительно ли ведущие немецкие военные стратеги осознали наступление "смены эпох". Украинским специалистам пришлось в кратчайшие сроки понять, что представляют собой современные боевые действия.

Поездка в Киев сейчас стала практически обязательной для всех, кто занимается вопросами вооруженного противостояния будущего. Многое здесь происходит совсем не так, как на протяжении десятилетий представляли себе западные военные планировщики.

Поэтому за завтраком в гостинице можно встретить норвежцев, британцев и американцев, но почти не увидеть немцев. Государственный секретарь министерства обороны Германии по вопросам вооружений Йенс Плетнер за год, прошедший после вступления в должность, также ни разу не побывал на Украине.

"Он знает обстановку только по бумагам", — язвительно заметил один из депутатов бундестага.

Все это удивляет и двух членов бюджетного комитета: Андреаса Шварца от Социал-демократической партии Германии и Себастиана Шефера от партии "Союз 90 / Зеленые". В своих фракциях они, помимо прочего, курируют оборонный бюджет. На прошлой неделе политики посетили Украину с ознакомительной поездкой.

По словам Шефера, немецкие инвесторы по крайней мере уже приехали на Украину. Он имеет в виду основателя FlixBus Даниэля Краусса и его партнеров.

"Хорошо, что такие люди теперь идут в оборонную отрасль. Они покончат с этой неповоротливостью", — заявил депутат.

Действительно, неповоротливость свойственна не только генералам, которые по-прежнему предпочитают заказывать танки и артиллерию, а не беспилотники и спутники. Так же ведут себя и многие руководители немецких компаний.

"До сих пор оборонные предприятия в основном остаются своего рода мануфактурами. На основе сотен пожеланий военных они выпускают дорогие штучные изделия, — говорит экономист Шуларик. — Нам же нужны компании, способные серийно производить недорогую массовую продукцию и в случае кризиса стремительно наращивать производство".

Неудивительно, что немецкие венчурные инвесторы предпочитают вкладывать средства в украинские, а не в германские проекты.

В оборонной промышленности царит золотая лихорадка

Вместе с коллегой из ХДС Андреасом Маттфельдтом члены бюджетного комитета Шварц и Шефер в последнее время приостановили несколько оборонных проектов Писториуса. Они не видели в них смысла или считали их стоимость чрезмерно высокой.

После того как оборонные расходы в значительной степени вывели из-под жестких ограничений "долгового тормоза", в промышленности началась настоящая золотая лихорадка. Логика компаний проста: теперь у правительства столько денег, что оно способно заплатить любую цену.

Так, стоимость заказанных Писториусом топливных автоцистерн внезапно выросла до 291 тысячи евро за единицу. Это более чем вдвое превышало цену предыдущего заказа. Члены бюджетного комитета одобрили закупку лишь 300 резервуаров вместо 902 и потребовали провести новый конкурс.

Проект строительства фрегатов типа F126, который разрабатывался несколько лет, тем временем остановил сам министр обороны. В результате почти 2,5 миллиарда евро налогоплательщиков фактически потеряны впустую.

Последствия для Писториуса? Никаких.

Теперь бундесвер заказывает другие корабли за 6,3 миллиарда евро. Еще 462 миллиона евро планируется потратить на лазерное оружие для борьбы с беспилотниками, которое разрабатывают оборонные компании MBDA и Rheinmetall.

При этом пока никто не знает, удастся ли без проблем установить эти системы на фрегаты типа MEKO A-200 DEU, которые заказали вместо F126. Кроме того, мировое развитие уже давно движется в направлении беспилотных кораблей и автономных боевых самолетов.

По словам одного из депутатов, Писториусу неоднократно лично указывали на подобные проблемы и ошибочные решения. Как утверждается, министр нередко реагировал на критику крайне раздраженно.

Федеральное ведомство по вооружению, информационным технологиям и использованию бундесвера (BAAINBw) в Кобленце, где работают 10 тысяч человек, теперь реагирует быстрее. Однако из-за этого депутаты бундестага почти не успевают изучать поступающие им документы.

Только на последнем заседании бюджетного комитета перед летними каникулами были одобрены 16 проектов общей стоимостью почти 10 миллиардов евро. Парламентарии не смогли должным образом оценить подробности и сложные условия контрактов.

Они также критикуют правительство за отказ создать две дополнительные должности аудиторов Федеральной счетной палаты. Эти специалисты должны были участвовать в контроле оборонных расходов.

Политики требуют создать новый орган контроля за закупками

Член бюджетного комитета от партии "Союз 90 / Зеленые" Шефер и представитель его фракции по вопросам безопасности Сара Нанни предлагают создать новый парламентский орган по контролю за стратегическими закупками вооружений. Его заседания должны проходить в закрытом режиме.

В состав органа по образцу структуры парламентского контроля за спецслужбами должны войти представители бюджетного и оборонного комитетов. В других фракциях эту идею также поддержали.

Представитель фракции ХДС/ХСС по оборонной политике Томас Эрндль критикует нынешнюю процедуру закупок. Бюджетный комитет может одобрить или отклонить закупку лишь в самом конце процесса, когда контракт уже полностью подготовлен к подписанию.

"Этот процесс больше не отвечает требованиям времени, — считает Эрндль. — Порядок участия парламента следует реформировать".

Тем временем на Украине высоко оценивают цифровую систему управления боем "Дельта", разработанную при финансовой поддержке Германии. Она позволяет всем участвующим в бою военнослужащим в режиме реального времени обмениваться сведениями о перемещениях на линии фронта.

Через "Дельту" также можно координировать все запуски беспилотников.

Немецкие генералы не скрывают удивления тем, чего удалось добиться благодаря инвестициям в размере 1,5 миллиарда евро. Сам бундесвер уже несколько лет безуспешно работает над более масштабным проектом "Цифровизация наземных операций" (D-LBO).

По сути, речь идет о радиостанциях, внешне напоминающих музыкальные центры. Они должны обеспечивать цифровую связь, обмен данными об обстановке и значительно затруднять ведение разведки противником.

Писториус признал наличие серьезных проблем с проектом только тогда, когда отрицать их стало невозможно.

Первоначально на проект D-LBO собирались потратить около 3 миллиардов евро, то есть вдвое больше нынешней стоимости "Дельты". По последней оценке экспертов бюджетного комитета бундестага, расходы достигнут 20 миллиардов евро.

Комментарии читателей Süddeutsche Zeitung:

Harald Feiber

Все происходит так, как и следовало ожидать: бундесвер заказывает чрезмерно дорогую крупную военную технику, а оборонные концерны набивают карманы. Между тем уже давно должно быть ясно, что для обеспечения обороноспособности бундесверу сегодня нужны иные системы вооружений, чем во времена холодной войны. Остается лишь надеяться, что депутаты правящей коалиции наконец очнутся и добьются расширения своих полномочий при принятии решений о закупках вооружений. Один только бюджетный комитет, учитывая заявленные многомиллиардные суммы, с этой задачей явно не справится.

Matthias Woisin

Показательно, насколько глубоко немецкая оборонная промышленность уже погрузилась в трясину украинского конфликта. Кроме того, все это демонстрирует отсутствие у военных планировщиков четкой концепции: судя по всему, у них нет руководящей идеи относительно выполнения задачи по обеспечению обороны. Но одно остается неизменным: центральное ведомство по закупкам ослабляют, парламентский контроль фактически устраняют, а Федеральной счетной палате не выделяют даже две дополнительные должности. Остается надеяться, что в этой газете появится еще немало критических статей об оборонной политике, а не только реклама новых поставщиков, которых теперь модно называть стартапами.

Hikmet Kürtbagi

Здесь мне сразу вспоминается подходящая фраза: "Мы должны экономить, чего бы это ни стоило".