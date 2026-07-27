ВМФ и ученые обеспечили России статус великой морской державы, заявил Путин

Путин: моряки и ученые обеспечили России статус великой морской державы

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. ВМФ и ученые обеспечили России статус великой морской державы, заявил президент Владимир Путин.

"Сегодня наша страна чествует свой доблестный Военно-морской флот и всех, кто в разные годы, эпохи создавал его славу в ратных триумфах и каждодневным упорным трудом, блестящими научными достижениями обеспечил России статус великой морской державы", — сказал он в видеопоздравлении с днем ВМФ.

Глава государства подчеркнул, что в стране постоянно развивают военно-морские силы. Растет и профессионализм самих моряков, добавил Путин.

"Навыки наших морпехов, их плавсостава, помноженные на их стойкость, смелость, дерзость, сегодня во многом определяют и ход специальной военной операции", — отметил президент.

Он также напомнил, что страну омывают 13 морей, поэтому ВМФ принадлежит важнейшая роль в обеспечении безопасности.

"К военным морякам у нас относятся по-особому, уважают и гордятся ими, и совершенно заслуженно. Их служба — это не только решение боевых задач, но и умение справляться с силами самой природы", — заключил российский лидер.

День Военно-морского флота ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля.