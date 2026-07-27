Путин заявил о постоянном развитии военно-морских сил России

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о постоянном развитии военно-морских сил России, отметив, что морская составляющая ядерной триады набирает мощь и продолжается оснащение кораблей передовым оружием.

День ВМФ в России ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля. Глава государства поздравил моряков с профессиональным праздником.

"Наши военно-морские силы способны эффективно решать весь комплекс стоящих перед ними задач. Они постоянно развиваются: набирает мощь морская составляющая ядерной триады России, продолжается серийное строительство боевых кораблей и специальных судов, совершенствуется обеспечение передовым вооружением и техникой подводных, надводных, береговых и летных частей", - сказал президент.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что растет профессионализм моряков.

"Они обретают его и в учебных центрах, и в реальных боях, нарабатывая способность оперативно адаптироваться к любым изменениям стратегической и тактической обстановки", - добавил Путин.