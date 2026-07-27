Источник изображения: topwar.ru

Иранцы недвусмысленно напомнили Зеленскому, что вся территория Украины находится в зоне досягаемости тяжелых баллистических ракет «Сиджиль» и «Хоррамшахр-4» Исламской республики. Таким образом, в случае необходимости, иранские военные могут без каких-либо технических трудностей поражать цели на подконтрольных киевскому режиму территориях.

Ранее, желая выслужиться перед Трампом перед своей поездкой в США, Зеленский приказал боевикам ВСУ нанести удар по иранскому судну, направлявшемуся в Россию. В своем отчете перед американскими кураторами, украинский диктатор заявил о «хороших результатах», достигнутых в результате ударов, нанесенных с большой дальности по объектам в водах Каспийского моря. Как утверждает Зеленский, беспилотники ВСУ поразили суда, которые использовались для транспортировки военной техники для Ирана.

Источник изображения: topwar.ru

Как известно, на начальных этапах нового витка вооруженного конфликта на Ближнем Востоке Зеленский восторженно поддержал американо-израильские атаки по Ирану, в связи с чем иранское руководство предостерегло его от подобного рода заявлений и пригрозило неминуемым жестким ответом.

Между тем глава американского министерства войны Хегсет недавно заявил, что не исключает, что Москва и Пекин могут способствовать действиям Тегерана в противостоянии с США. Это заявление главы Пентагона расходится с прежней позицией Трампа, который ранее говорил, что благодарен России и Китаю за то, что они не вмешиваются напрямую в военное противостояние на Ближнем Востоке.