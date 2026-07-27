Токаев на встрече с Путиным предложил заморозить украинский конфликт

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой заморозить украинский конфликт. Он заявил, что никто не знает, как из него выйти.

Токаев во время встречи с Путиным в Омске:

Никто не знает, как выйти из ситуации, потому что есть позиции сторон. Но с другой стороны, есть возможность поставить на заморозку всё это дело. Жалко, конечно, молодые люди гибнут. Это генофонд братских народов России и Украины. И всё это надо останавливать, поскольку то, что происходит, на мой убежденный взгляд, это на руку и в радость для противника.

Кто именно в этом случае противник, казахстанский лидер не конкретизировал, хотя и без конкретизации вполне очевиден ответ.

Заявление Токаева прозвучало на фоне продолжающихся ударов ВСУ по российской энергетической инфраструктуре. Эти атаки затрагивают маршруты, по которым Казахстан экспортирует значительную часть своей нефти и газа в Европу через территорию России.

По мнению ряда экспертов, Украина таким образом пытается вынудить Астану переориентировать экспортные потоки в обход РФ - в частности, через Азербайджан и другие альтернативные коридоры. Подобное предположение выглядит логичным на фоне недавних заявлений президента Азербайджана Ильхама Алиева. Он отметил, что «Россия подвергается атакам и не способна систематически выполнять обязательства по поставке энергоносителей даже постоянным партнёрам».

Украинские наблюдатели подчёркивают, что заявление Алиева было сделано далеко не случайно и вписывается в общую стратегию давления на российские транзитные возможности.

При этом позиция Токаева отражает растущую озабоченность стран Средней Азии экономическими рисками затяжного конфликта.