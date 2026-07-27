Уралвагонзавод переименовал боевую машину "Терминатор" в "Спиридон"

Новое название выбрали по просьбе участников СВО, отказавшись от иностранных заимствований в пользу традиционных и духовных смыслов

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) зарегистрировал в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) официальный новый товарный знак "БМПТ "Спиридон". Под этими названием известна боевая машина поддержки танков (БМПТ) производства УВЗ, которая находится на вооружении российской армии.

Согласно официальной информации, опубликованной в открытых данных Роспатента, товарный знак "БМПТ "Спиридон" получил номер государственной регистрации 1232677. Его правообладателем является АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" им. Ф. Э. Дзержинского.

В Уралвагонзаводе 2 июня сообщили ТАСС, что официально переименовали БМПТ "Терминатор" в "Спиридон". Новое название было присвоено по просьбе участников специальной военной операции с учетом тенденции на отказ от иностранных заимствований в пользу традиционных и духовных смыслов. В концерне информировали, что соответствующая заявка была подана в Федеральную службу по интеллектуальной собственности.

В концерне отметили, что переименование уникальной боевой машины проводилось с учетом принятых поправок в несколько законодательных актов РФ о защите русского языка от чрезмерного использования иностранных заимствований. Для выбора имени боевой машины в 2025 году был открыт сбор предложений. Всего было предложено около 2 тыс. уникальных неповторяющихся вариантов.

БМПТ "Спиридон" - высокозащищенная боевая машина поддержки танков на базе танка Т-90. Основное вооружение - две 30-мм пушки 2А42 и четыре сверхзвуковые управляемые ракеты "Атака-Т" на пусковых установках. Комплекс включает также пулемет, спаренный с пушками, и два 30-мм автоматических гранатомета в бронированных отсеках на надгусеничных полках. Машина оснащена высокоавтоматизированной системой управления огнем, обеспечивающей эффективное обнаружение и поражение целей в любое время суток. Всеракурсная защита дает необходимый уровень защищенности на поле боя, а значительный боекомплект и высокоэффективный комплекс вооружения - возможность поражения большого количества целей.