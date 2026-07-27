К 2035 году американские дата-центры будут потреблять 20% всей энергии в стране

ЛЭП

По прогнозам Bloomberg, к 2030 году ЦОДы начнут потреблять до 12 % от всей электрической энергии в Америке, а к 2035 году эта доля достигнет 20 %. Для сравнения: сегодня дата-центры потребляют около 5,9 %. Оценочная потребность вырастет до 194 гигаватт. Для понимания, один гигаватт — это примерная мощность одного стандартного ядерного реактора.

Основной драйвер потребления — стремительный рост ИИ-инфраструктуры, и в регионах, где концентрация таких центров высока, нагрузка будет еще выше. Например, оператор PJM Interconnection ожидает, что более трети его энергетических мощностей уйдет именно на дата-центры. Уже сейчас сеть с трудом справляется с текущим спросом. При этом ресурсоснабжающим предприятиям нужно питать города, электромобили и остальных потребителей.

Прогноз

Следует заметить, что текущие оценки могут быть занижены и они касаются только США. В глобальном масштабе технологичные ЦОДы могут показать потребление на уровне 1935 тераватт-часов — примерно столько же, сколько сегодня расходует Индия за целый год. Единственный оптимистичный сценарий — возможный спад в ИИ-индустрии, который затормозит строительство новых мощностей. Однако текущий ажиотаж вокруг искусственного интеллекта скорее напоминает классический пузырь, чем предвестник краха. Среди комментаторов звучат предложения разрешить дата-центрам строить собственную генерацию, чтобы снять нагрузку с общей сети, или обязать их платить за энергию по тем же тарифам, что и обычные потребители. Это могло бы профинансировать ввод новой генерации, но пока этот вопрос не проработан.

Александр Козырев