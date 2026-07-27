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Деловая газета "Взгляд"

Лондон потратил 400 млн фунтов на новые разведывательные беспилотники

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Tekever AR5
Tekever AR5.
Источник изображения: topwar.ru

Власти Британии потратили 400 млн фунтов на беспилотники Tekever AR5

Британская армия заменит устаревшие аппараты Watchkeeper современными португальскими дронами Tekever AR5, сборку которых наладят на новом заводе в Суиндоне.

Правительство Британии заключило десятилетний контракт с португальской компанией Tekever на сумму 400 млн фунтов стерлингов (примерно 536 млн долларов), передает РИА "Новости".

"Новые разведывательные дроны Tekever AR5 выбраны для… британских войск", – говорится в официальном заявлении.

В рамках первой партии военные получат шесть аппаратов. К 2029 году размер авиапарка планируется увеличить до 24 единиц. Сборку беспилотников организуют на строящемся предприятии в Суиндоне на юге Британии.

Новейшие аппараты придут на смену устаревшим БПЛА Watchkeeper. Известно, что аналогичные португальские дроны ранее уже передавались для использования на Украине.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что передача западного оружия Киеву лишь затягивает конфликт и является игрой с огнем. В Москве отмечали, что подобные военные грузы автоматически становятся законными целями для российских войск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Великобритании выделят 5 млрд фунтов стерлингов на развитие военных беспилотников.

Британское министерство обороны открыло в городе Суиндон крупнейший центр испытаний дронов.

При этом устаревшие аппараты Watchkeeper простаивают без дела из-за неспособности летать при плохой погоде.

Мария Иванова

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