Як-130М готовят к охоте на беспилотники

«Мы стоим на пороге возрождения концепции специализированной авиации противовоздушной обороны (ПВО)». Такими словами эксперты описывают значение того, что у России появился новый легкий штурмовик-истребитель – Як-130М. Какие главные задачи будет решать эта машина, которая совсем недавно была не более чем учебной?

Президент Владимир Путин посетил Иркутский авиационный завод. Поездка состоялась в качестве продолжения совещания по развитию авиапромышленности, которое ранее завершилось в Подмосковье.

В ходе осмотра президенту доложили об оснащении модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М передовыми бортовыми системами и современной радиолокационной станцией. Глава государства подчеркнул, что данные самолеты должны "решать задачи, которые появляются в ходе ведения боевых действий", то есть уничтожение крупных коптеров и безэкипажных катеров (БЭК).

До модернизации самолет предназначался преимущественно для выполнения учебных задач в качестве "летающей парты". Бортовые компьютерные программы позволяли имитировать особенности пилотирования Су-30, Су-35, Су-57 и истребителей НАТО. Однако Як-130 с индексом М – полноценный легкий многоцелевой истребитель-штурмовик.

Ранее эксперты уже высказывали предположения о возможности создания на базе платформы Як-130 массового дешевого "истребителя БПЛА". По данным Ростеха, модернизированные Як-130М для борьбы с тяжелыми беспилотниками можно вооружить ракетами класса "воздух – воздух".

"Бортовая аппаратура этой машины позволяет эффективно обнаруживать цели и осуществлять целеуказание для высокоточного оружия. При этом важно подчеркнуть специфику работы по морским безэкипажным катерам: наличие двух членов экипажа дает критическое преимущество. Летчик полностью сосредоточен на пилотировании, особенно вблизи водной поверхности, а штурман управляет вооружением и ведет поиск", – отметил Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства "Авиапорт".

Эксперт подчеркивает, что Як-130М обладает еще одним важным качеством. "При всех преимуществах реактивной машины – быстром подлете и мгновенной реакции на угрозу – стоимость его закупки и эксплуатационных расходов значительно ниже, чем у тяжелых машин вроде Су-30СМ", – пояснил Пантелеев.

Спикер назвал показательным пример США с их штурмовиками А-10. "Когда возникла задача борьбы с тяжелыми беспилотниками, американцы не стали создавать уникальные подразделения с нуля. Существующие штурмовые эскадрильи просто получили на вооружение новые, более дешевые авиационные средства поражения, а летный состав прошел переобучение. Полагаю, этот путь адаптации текущих авиационных частей для нас наиболее рационален", – сказал Пантелеев.

Однако ключевым моментом он считает смену подхода к боевой подготовке и вооружению. "Существует соблазн начать готовить летчиков легкой авиации к экстремальным полетам на предельно малых высотах для охоты за тихоходными БПЛА. Это путь нерациональный. Мы не должны рисковать потерей платформы от средств ПВО противника, которыми цель может быть прикрыта", – считает эксперт.

С появлением новой машины напрашиваются и изменения в организационной структуре ВВС, считает Алексей Леонков, редактор журнала "Арсенал Отечества".

"Мы стоим на пороге возрождения концепции специализированной авиации противовоздушной обороны (ПВО).

Исторический опыт здесь более чем показателен: до 1943 года советские ВВС не имели выделенной истребительной авиации ПВО. Полки получали две исключающие друг друга задачи – нанесение ударов по наступающим наземным силам и оборона городов от воздушных атак. Одновременно эффективно выполнять обе функции один полк не мог, что приводило к распылению сил. Выход был найден в выделении специализированных полков, заточенных сугубо под задачи противовоздушной обороны", – пояснил военный эксперт. Он считает, что в наше время такие полки как раз могли бы состоять из Як-130М.

"Современная оборона уже интегрирует зенитно-ракетные комплексы, мобильные огневые группы, комплексы РЭБ и радиотехнической разведки. Появление в этой связке легкой авиации, замкнутой в единый контур управления с береговыми системами наблюдения ВМФ и постами ПВО, является логичным следующим шагом. Як-130М может стать одним из элементов этой мозаики, наряду с ударными вертолетами вроде Ми-28", – рассуждает Леонков. По его словам,

"задачи Як-130М здесь – не просто "гонять коптеры", а стать полноправным звеном универсальной системы обороны, способной при необходимости перехватывать и более серьезные воздушные цели".

В вопросе интеграции Як-130М в единую систему ПВО ключевым будет не опасность попасть под дружественный огонь, а грамотное распределение целей и зон ответственности. "Страхи по поводу того, что наземные комплексы "Панцирь-С" или "Тор" могут по ошибке сбить свой же самолет, не имеют под собой технических оснований. Аппаратура опознавания "свой-чужой" работает в автоматическом режиме", – отмечает военный эксперт Юрий Кнутов.

Однако с технической точки зрения гораздо более тонким моментом является сама физика перехвата. Главная задача при охоте на тихоходные беспилотники, подчеркивает эксперт, не разогнаться до предела, а наоборот, минимизировать скорость.

"Максимальная скорость Як-130М не превышает 960 км/ч, тогда как беспилотник самолетного типа идет примерно на 140-150 км/ч. Скорость сваливания у Яка находится на уровне 165 км/ч. Это означает, что на минимальных скоростях самолет способен сблизиться с БПЛА, но запас времени на прицеливание и пуск остается крайне ограниченным.

Если летчик не сможет удержать машину на границе скоростного минимума, он просто проскочит цель.

Украинская сторона уже использует для перехвата наших "Гераней" самолеты МиГ-29, F-16 и "Миражи", у которых скорость сваливания значительно выше. Если их летчики справляются с этой задачей, то на специально подготовленном Як-130М это делать даже проще", – рассуждает Кнутов.

Что касается оперативного подчинения, то эксперт предлагает разграничить театры действий. "Если Як-130М работает по безэкипажным катерам, он однозначно должен действовать в компетенции флота, входя в состав его авиации. Если же речь идет о прикрытии территории страны от БПЛА, то тут два варианта: либо эти подразделения остаются в составе ВКС, либо в перспективе переходят в состав сил объединенной ПВО/ПРО – если будет принято решение о выделении противовоздушной обороны в отдельный вид вооруженных сил", – пояснил спикер.

Полный цикл испытаний Як-130М планируется завершить в декабре 2028 года. Соответственно, появление новой машины в войсках и формирование состоящих из Як-130М полков можно ожидать в 2029-м. "Як-130М становится идеальной платформой для формирования легкой истребительной авиации, способной решать задачи перехвата недорого и с высокой эффективностью", – заключил Кнутов.

Андрей Резчиков