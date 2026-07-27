На Украине испытали высокоточный снаряд Firefly для запуска с БПЛА

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Конфликт на Украине привел к небывалому ранее развитию отрасли беспилотной авиации практически по всему миру. Пока что Россия вроде как опережает Украину по массовости и тактико-боевым характеристикам БПЛА, применяемых в войне, даже с учетом того, что на Киев работает весь так называемый коллективный Запад. Однако и противник на месте не стоит.

На Украине проведены испытания нового класса управляемых боеприпасов под названием Firefly, которые могут быть установлены на тяжелые беспилотники различного типа. Об этом пишет онлайн-издание военной тематики NextGenDefense. Утверждается, что тестовые проверки боеприпаса показали его высокую эффективность в нанесении высокоточных ударов по различным объектам.

Максимальная высота для сброса боеприпаса составляет 800 метров. Обычные боеприпасы для дронов-бомберов применяют с высоты около 150 метров. Firefly предназначен для поражения стационарных укрепленных объектов, в том числе бункерного типа и защищенных целей. Снаряд может рассчитывать собственную траекторию полета и корректировать ее, сохраняя точность в условиях воздействия систем РЭБ.

Firefly состоит из контейнера с управляемым хвостовым модулем, в который можно устанавливать боеприпасы калибром от 40 до 120 мм. Система может оснащаться электронным или механическим инициатором для безопасного и контролируемого подрыва. Предусмотрена возможность установки взрывателя для воздушного подрыва над целью.

После проведения полигонных испытаний Firefly пойдёт в серийное производство. Министерство обороны Украины объявило конкурсный отбор среди частных компаний на передачу технологий производства нового управляемого боеприпаса.