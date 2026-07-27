Возвращение российского сверхтяжелого атомного крейсера серьезно обеспокоило НАТО (Military Watch Magazine, США)

MWM: возвращение "Адмирала Нахмиова" изменит баланс сил в Арктике

Возвращение крейсера "Адмирал Нахимов" с очередной фазы морских испытаний вызвало беспокойство на Западе, пишет MWM. Оснащенный ракетами "Циркон" и комплексами С-400, атомный гигант создает непреодолимый барьер для НАТО в Баренцевом море, превращая Арктику в неприступный оплот России.

После подтверждения информации о возвращении в Северодвинский порт в Арктике самого мощного надводного боевого корабля ВМФ России — атомного крейсера "Адмирал Нахимов" типа "Киров" — многие аналитики отметили, что это судно может существенно изменить баланс сил в регионе в ущерб интересам Запада. Крейсер вернулся на базу после завершения очередного этапа морских испытаний, а значит, восстановление боевой готовности одного из самых мощно вооруженных надводных боевых кораблей в мире стало еще ближе. Ожидается, что инженеры завершат последние доработки в порту перед официальным вводом корабля в строй.

Хотя точная дата ввода "Адмирала Нахимова" в строй не объявлена, российские официальные лица неоднократно указывали, что испытания корабля подходят к завершающей стадии. Появление корабля в строю имеет особое значение не только из-за его гораздо большего боевого потенциала по сравнению с другими российскими надводными боевыми кораблями, но и потому, что Арктика становится все более важным театром стратегической конкуренции. Таяние морского льда открывает новые морские пути, а богатство региона природными ресурсами и его близость к Северной Америке и Европе повысили его значение с военной точки зрения: страны-члены НАТО значительно расширили военное присутствие и число учений в регионе, чем оказали растущее давление на обороноспособность России.

Хотя "Адмирал Нахимов" является крупнейшим, самым быстрым и наиболее мощно вооруженным надводным боевым кораблем в мире, основную озабоченность для западных интересов вызывает не сам корабль, а его роль в укреплении более широкой архитектуры России в Арктике. Корабль препятствует доступу и действует по принципу "запрета на доступ/запрета на действие в определенной зоне" с целью предотвращения действий кораблей и самолетов НАТО. Россия уже развернула в регионе ракетные комплексы С-400 и перехватчики МиГ-31 для противовоздушной обороны, системы "Бастион" и бомбардировщики Ту-22М3 для борьбы с морским флотом, а также атомные подводные лодки и обширные сети радиолокационного и радиоэлектронного противодействия, причем недавно отремонтированный крейсер способен служить мультипликатором силы для всех этих средств. Крейсер "Адмирал Нахимов" дополняет эту сеть еще одним мобильным и мощно вооруженным звеном. Он способен перемещаться в непредсказуемом порядке, запускать ракеты большой дальности и обеспечивать противовоздушную оборону далеко за пределами российского побережья, что затрудняет действия сил НАТО вблизи Кольского полуострова и в Баренцевом море в случае кризиса.

Крейсеры типа "Киров" — единственные в мире надводные боевые корабли с ядерными реакторами, которые обеспечивают практически неограниченный ресурс без необходимости традиционной дозаправки. Поэтому крейсеры этого типа особенно ценны для длительных операций в Арктике, где огромные расстояния и ограниченная логистическая инфраструктура способствуют использованию кораблей с ядерной энергетической установкой, способных оставаться в море в течение длительного времени. Система противовоздушной обороны также была всесторонне модернизирована и сочетает в себе 96 ракет класса "земля-воздух" большой дальности системы С-400, что по огневой мощи эквивалентно трем полноценным наземным батальонам С-400. 80 универсальных вертикальных пусковых установок крейсера вмещают широкий спектр крылатых ракет, в том числе новую ракету "Циркон", которая значительно превосходит западные типы противокорабельных ракет корабельного базирования.

Особого внимания заслуживает оснащение крейсера "Адмирал Нахимов" гиперзвуковыми ракетами "Циркон", которые рассчитаны на скорость около 9 Махов, способны маневрировать в полете и поражать цели на дальности до 1000 километров. Для существующих морских систем противовоздушной обороны такие ракеты представляют гораздо более сложную задачу, чем обычные крылатые ракеты. В случае их оперативного развертывания в значительных количествах это существенно усилит ударный потенциал Северного флота России как против морских, так и наземных целей. Наличие на "Адмирале Нахимове" крупнейшего в мире авиационного крыла, на котором могут размещаться три вертолета Ка-27 для противолодочной борьбы или Ка-31 для воздушного раннего предупреждения и управления, также существенно повышает уровень осведомленности об обстановке в регионе. Кроме того, этот комплекс дополняет обширный набор датчиков корабля, а также другие средства в регионе, такие как истребители МиГ-31.

Дальность плавания и скорость "Адмирала Нахимова" позволяют ему в течение длительного времени патрулировать Баренцево и Норвежское моря, сопровождать российские подводные силы и обеспечивать постоянное присутствие без использования уязвимых судов снабжения. Датчики и вооружение корабля позволяют обеспечивать противовоздушную оборону на больших расстояниях над районами действий подводных лодок, могут помочь пресечь попытки самолетов и кораблей НАТО проникнуть к "бастиону" России в Арктике, где сосредоточены подводные лодки, и делают его оптимальным флагманом надводной оперативной группы, которая защищает подводные лодки с баллистическими ракетами. Поскольку главным приоритетом западных операций в случае полномасштабной войны станет уничтожение российского флота подводных лодок с баллистическими ракетами, "Адмирал Нахимов" может стать одним из главных препятствий для таких операций.