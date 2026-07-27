В Ленобласти представили уникальную плавучую платформу для защиты от БПЛА

Дрозденко: В Выборге презентовали разработку для защиты ленинградского неба — «Плот-47»

В Выборге была представлена уникальная разработка инженеров для защиты ленинградского неба от вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) — «Плот-47». Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Проанализировав вражеские атаки, стало понятно, что важно укрепить защиту с воды», — подчеркнул Дрозденко.

Экспериментальная платформа, аналогов которой в России пока нет, предназначена для защиты военно-морских баз, портовой инфраструктуры и объектов топливно-энергетического комплекса от современных угроз, включая безэкипажные катера и БПЛА.

Строительство опытного образца уже завершено, и 24 июля разработчики его впервые продемонстрировали на воде. Кроме того, губернатору представили ударные и разведывательные катера и другие средства для защиты региона.

Ранее в России предложили способ борьбы с ракетой «Фламинго», предположительно, атаковавшей Киров.