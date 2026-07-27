Кооперация прикрытия: какое «украинское оружие» производит европейский ВПК

Западные страны размещают у себя предприятия по выпуску вооружения для ВСУ — насколько оно реально

Военно-промышленный комплекс западных стран начинает производство различных систем вооружений, разработанных на Украине и уже применяемых ВСУ. Речь идет, в частности, о безэкипажных катерах, артиллерийских системах и беспилотных летательных аппаратах. При этом остается открытым вопрос, насколько эти разработки действительно можно считать украинскими. В каких случаях это реальный интерес зарубежных производителей к новым технологическим решениям, а где — профанация и демонстрация помощи Киеву «для галочки» — в материале «Известий».

Совместная Magura

Совместная британско-украинская компания Uforce и американская ReconCraft подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает развертывание последней производства украинских катеров-дронов Magura.

Ранее ВМС США уже опробовали такие катера в учениях на Филиппинах, где впервые под иностранным управлением были испытаны украинские надводные дроны этого типа — с их помощью был потоплен списанный корабль-мишень.

Морской беспилотник Magura V7 Источник изображения: Фото: TASS/AP/Efrem Lukatsky

Надо отметить, что ReconCraft — это не просто какой-то стартап, а официальный производитель катеров самых разных типов для сил специальных операций Соединенных Штатов. Руководство компании заявило, что их производственный опыт, объединенный с проверенной в боевых условиях автономной платформой Magura, даст американским вооруженным силам совершенно новые возможности, и уже сегодня. В планах производить сотни и даже тысячи таких дронов в год, что заметно превышает текущие показатели украинского производства.

И здесь было бы полезно напомнить: без Великобритании никаких украинских морских дронов не было бы. Производителем и международным лицом катера выступает оборонно-технологическая компания Uforce, которая в рамках лондонского технологического хаба обеспечила проекту полное финансирование с участием британского и американского венчурного капитала, организовала все закупки комплектующих и собственно производство. В разработке проекта использован и технологический задел британских конструкторов. В общем, украинского там лишь общая идея и отработка боевого применения.

Но не «Магурой» единой прирастают компании западного и, в частности, европейского ВПК. На базе польской промышленной группы Ponar Wadowice совместно с Краматорским заводом тяжелого станкостроения организовано производство самоходной 155-мм гаубицы «Богдана». Выпускать планируется не только колесный, но и недорогой буксируемый вариант «Богдана-БГ».

САУ «Богдана» Источник изображения: Фото: TASS/AP/Mads Claus Rasmussen

Ларчик открывается просто — упрощенный вариант выходит по европейским меркам достаточно недорого и позволяет заметно сэкономить при сравнении с заокеанскими САУ или вариантами европейских производителей. И с учетом европейского шасси от украинской разработки там остается мало собственного. Варшава планирует закупку новых САУ для своих вооруженных сил и в перспективе для поставок на экспорт.

Какие дроны выпускают совместные предприятия

«Мирная» Европа основательно подходит к использованию возможности обкатать технологические решения в реальной боевой обстановке. Так, компания Quantum Systems из Германии выбивается в лидеры рынка с совместными с Украиной продуктами. Linza 3.0 — это многофункциональный тактический дрон-бомбардировщик с грузовым отсеком, который может перенести, например, до 4 кг груза или взрывчатки на расстояние в 15 км. При этом аппарат устойчив к РЭБ-воздействию. Другая разработка, Zoom, — это компактный разведывательный дрон ближнего радиуса. Завод компании Quantum Systems планирует выпустить 10 тыс. единиц Linza 3.0 уже до конца 2026 года. И, конечно, в планах продажи изделий по всему миру. Надо только опять же понимать, что и Linza, и Zoom — это скорее германские разработки, прошедшие испытания и апробацию в украинских условиях.

Фото: Global Look Press/Volodymyr Trasov Источник изображения: iz.ru

В марте 2026 года в Великобритании официально заработал полноценный украинский авиазавод компании Ukrspecsystems. Он уже выходит на темпы производства в несколько сотен аппаратов в месяц. Основная продукция — разведывательные БПЛА Shark, Mini Shark и Vector, созданные с участием в том числе британских конструкторов. Это дроны самолетного типа оперативно-тактического уровня, предназначенные для корректировки огня дальнобойной артиллерии. Например, тех же ракетных систем типа HIMARS. Аппараты оснащены камерами с 30-кратным оптическим зумом и трекингом целей. И именно британское участие обеспечило изделиям дефицитную западную оптику, с поставками которой для локального производства на Украине наверняка были бы проблемы. А Киев обеспечивает этим изделиям боевое применение.

Но есть и решения, которые собрали финансирование, но не дали каких-то серьезных практических результатов. Например, франко-украинский проект сверхлегких разведывательных нанодронов Micro-Elf, запущенный в начале 2026 года под эгидой европейского оборонного инкубатора. Он позиционировался как передача Парижем Киеву технологий производства карманных квадрокоптеров весом до 150 г для разведки внутри зданий и во время городских боев. Планировалось запустить сборку таких дронов на базе одного из европейских технопарков. Но при реальном применении оказалось, что БПЛА не готов к тому уровню радиоэлектронной борьбы, который сопровождает боевые действия на территории Украины. Нанодроны не способны работать с таких условиях дольше буквально пары десятков секунд. А вот стоимость их высокотехнологичного производства оказалась ожидаемо высокой — из-за жестких европейских стандартов сертификации, бюрократии и высоких зарплат во Франции. Обычный китайский гражданский дрон для мониторинга, доработанный местными инженерами, обходится примерно в пять раз дешевле. В общем, проект дошел до серийного производства и войсковых испытаний, но оказался пшиком и ничем не кончился.

Фото: Getty Images/Ethan Miller Источник изображения: iz.ru

Как и ожидалось, военные действия привели к росту числа компаний, которые готовы предложить свои услуги самого разного вида и тем более на европейские деньги, которые не покидают территорию ЕС. Военно-техническая помощь Киеву просто выгодна, и не только для таких гигантов ВПК, как Rheinmetall, но и для множества стартапов и совместных предприятий. А впереди еще и проект как европейско-украинская система противоракетной обороны Freya, которую в Европу усиленно толкает украинско-британская компания FirePoint. В общем, всё только начинается, и совместных украино-европейских бумажных проектов будет еще много.

Дмитрий Корнев