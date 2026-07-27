«Ростех» назвал дальность полета укороченной версии МС-21

Дальность полета укороченной модификации российского лайнера МС-21 составит не менее 5 тыс. км. Об этом 24 июля сообщил на Иркутский авиационном заводе глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, отвечая на соответствующий вопрос президента РФ Владимира Путина.

«Не менее 5 тыс.», — приводит его слова ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что дальность полета обновленной версии самолета должна быть выше заявленной, на что Чемезов ответил обещанием продолжить работу в данном направлении.

Генеральный директор Иркутского авиационного завода Андрей Сойнов уточнил, что разработка модели МС-21-210 в настоящее время находится на стадии опытно-конструкторских работ. По его словам, на проект уже выделено необходимое финансирование в рамках государственного контракта.

Первый полет перспективного лайнера запланирован на 2028 год. Также Сойнов проинформировал президента, что вместимость укороченного самолета в пассажирском исполнении составит около 140 человек.