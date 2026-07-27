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Армия США получит НРТК

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Фото: BLADE / HDT Global
Фото: BLADE / HDT Global.

Армия США получит НРТК Dire Wolf для доставки припасов

Армия США планирует получить наземные робототехнические комплексы (НРТК) Dire Wolf, которые будут использовать для выполнения логистических задач в сложных условиях. Об этом пишет Army Recognition.

Армия профинансировала разработку НРТК компании BLADE, который предназначен для доставки оборудования, боеприпасов и других грузов. Этот производитель стал одним из пяти разработчиков, которые создают НРТК в рамках армейской программы беспилотной логистики. Также военные рассмотрят предложения компаний AM General, Rheinmetall, Carnegie Robotics и Stratom.

Шестиколесный Dire Wolf получил дизель-электрическую силовую установку и безвоздушные шины Michelin Tweels, которые позволяют продолжать движение после проколов. Характеристики машины не раскрывают.

Ранее «Известия» писали, что в России показали НРТК «Каракал» с противотанковым ракетным комплексом «Корнет». Машина способна поражать цели на дальности до десяти километров. Также «Каракал» может нести автоматическую пушку калибра 30 миллиметров.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Корнет
Компании
AM General
Rheinmetall
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