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РИА Новости

Учебно-боевой самолет Як-130М модернизирован более чем на 50процентов

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Новый российский учебно-боевой самолет Як-130М совершил первый полет на Иркутском авиационном заводе
Новый российский учебно-боевой самолет Як-130М совершил первый полет на Иркутском авиационном заводе.
Источник изображения: © Фото : Объединенная авиастроительная корпорация

Учебно-боевой самолет Як-130М обновлен по составу оборудования более чем на 50%

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Учебно-боевой самолет Як-130М обновлен по составу оборудования более чем на 50%, говорится в справочных материалах к рабочей поездке президента России Владимира Путина в Иркутскую область.

"В рамках глубокой модернизации Як-130М обновлен по составу оборудования более чем на 50%. В частности, он оснащен передовыми бортовыми прицельными системами и современной радиолокационной станцией", - говорится в документе.

В результате он получил возможность применять широкую номенклатуру вооружений, в том числе управляемых, для работы как по воздушным, так и по наземным целям, отмечается в тексте.

"Теперь это полноценный легкий фронтовой боевой самолет, который может применяться для истребительных, штурмовых и ударных задач. В частности, новые возможности Як-130М позволяют применять его для таких специфических миссий, как поражение тяжелых БПЛА противника и уничтожение его безэкипажных катеров на море", - говорится в материалах.

При этом самолет сохранил свою высокую надежность и выгодную стоимость эксплуатации и технического обслуживания.

Як-130М – модернизированный учебно-боевой самолет с расширенными боевыми возможностями. Он создан на базе самолета Як-130, который эксплуатируется ВКС России и ВВС Белоруссии, а также ряда стран Азии и Африки.

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